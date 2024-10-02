賴清德6問花蓮撤離人數遭藍圍攻 黨政人士：這不只是數字是人命

總統賴清德（中）1日在行政院副院長鄭麗君（左三）、內政部長劉世芳（右三）陪同下，視察中央災害應變中心，並指示各縣市首長與相關部會加強防颱措施。（資料照）

2024/10/02 16:05

〔記者陳昀／台北報導〕山陀兒來襲，總統賴清德1日在中央災害應變中心與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因徐回報的撤村3000多人與縣府回報中央的8259人大有落差而6度追問，卻被藍營批評搞錯了還想「暴走立威」。黨政人士說明，總統手中的數字是花蓮縣政府提供，花縣府卻狀況外，賴再三確認，是因為這不只是數字、而是人命，颱風當前，中央地方團結防災避災一心才是要務，過多政治操作大可不必。

黨政人士指出，賴清德當天並不是只問花蓮的「預防性撤村人數」，參與視訊連線的各地方政府，賴都表達關心、確認撤村狀況，還原報告當天報告內容，徐榛蔚提及花蓮縣政府在「山區與潛勢溪流區」已發布黃色警戒，預警性請山上居民撤離，並因應溪水暴漲，山區也已經禁止入山，賴清德才順著脈絡詢問大規模崩塌、土石流潛勢區、水災及易成孤島等四類災害保全戶的撤離狀況，徐卻支吾其詞，賴才持續追問，深怕漏掉任何一個人。

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據掌握，賴清德手上這份資料，是花蓮縣政府9月27日提供給應變中心的「花蓮縣保全戶人數調查表」；還原現場互動，賴總統一開場就感謝徐縣長與花蓮縣府團隊，最後也表示「沒關係再確認，有需要國軍也可請國防部協助」，對話並無刻意針鋒相對。黨政人士說，藍營卻集中火力操作這項議題，質疑賴總統搞錯，颱風當前，中央地方團結防災避災一心才是要務，過多政治操作大可不必。

針對有媒體解讀賴總統刻意刁難國民黨執政縣市，黨政人士說，賴清德會中也有詢問屏東、台東、高雄的地方首長撤離人數，更何況，任何人看到數據有那麼大落差，一定會想確認清楚，畢竟這不只是數字，是每一條人命，賴清德本意是要確保大家「安身立命」，戴著意識形態眼鏡的人扭曲為「政治立威」。

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