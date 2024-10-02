川普稱台灣國防支出應占GDP10％ 藍委：強人所難

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

2024/10/02 11:11

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國共和黨總統候選人川普接受華盛頓郵報專訪，指台灣國防支出不足，台灣軍費應提高到國內生產毛額（GDP）10%。國民黨立委李彥秀表示，此發言凸顯川普對台灣的瞭解與現實有非常大的出入；國民黨團首席副書記長王鴻薇則表示，10%超過新台幣2兆，但中央政府總預算不過3兆1千億，等於佔了8成以上，對於這樣無理要求，政府應該要反映。

李彥秀指出，事實上，曾任川普政府國安顧問的歐布萊恩今年6月就表示，台灣國防支出應增加到GDP的5%。台灣2025年GDP預估值為26.4兆元，GDP的10%就是2兆6410億元，占今年度總歲出3.13兆的比率為84％，幾乎是2025年國防部年度預算編列數4760億的6倍。川普的說法雖是他過去一貫的態度，但更凸顯川普與其幕僚對台灣的瞭解與現實有非常大的出入。

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李彥秀表示，賴清德總統最近提出的「全社會防衛韌性」計畫，正意味著，台海關係正逐漸走向和平的另一端。但國家的資源有限，更多的軍費支出，代表教育、文化、社福、醫療、交通資源的排擠，台灣人民當然願意花錢保護自己的生活方式，但是，明年底國債鐘的數字將逼近7兆，整體財政負擔是否支撐得住，恐怕才是真正的關鍵。

李彥秀認為，民主陣營對台灣的支持聽起來或許很溫暖，但回歸到國際政治的現實面、軍工複合體的商業面，最終還是要從人民的口袋掏錢出來，台灣人民不是不願意花「保護費」，但無法接受的是，花大錢卻買不到真正需要的武器，以及錢都付了，武器交貨卻是不斷延宕，遙遙無期。

李彥秀表示，自由不是免費，但和平可以努力，台灣不能只有備戰而沒有止戰的方法與智慧。選前，賴清德總統不斷向對岸拋出善意，選後，重回兩國論的意識形態，累積個人政治資本。民進黨要負起的責任不只強化自我防衛能力，也要展現能處理兩岸危機的能力。

王鴻薇表示，歐布萊恩過去所提的5%對台灣來說已經是不可能的任務，川普所提10％的規模超過新台幣2兆，中央政府總預算不過3兆1千億，代表要佔政府總預算的8成以上，是不是所有的社福支出、經濟建設等都發不出來了呢？

王鴻薇表示，川普說法讓人覺得匪夷所思，但面對這樣無理的要求，政府完全不敢評論，看起來是要逆來順受，國防部也繼續裝睡、裝乖，完全不予回應。

王鴻薇強調，我們和美國當然會緊密合作，但對於川普這樣的說法，完全不予回應，一旦成為美國的主流意見，對台灣是莫大的傷害和衝擊。如果政府對於美國候選人這樣不著邊際或強人所難的要求，該反映的還是要反映，不然會讓人認為我們真的是「細漢」。而且軍事國防支出不斷升高，傷害的還是全體老百姓的利益。

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