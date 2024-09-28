「東螺溪戀戀欒樹節」登場 藍白退回明年總預算成焦點

東螺溪「戀戀欒樹節」活動登場，縣長王惠美（中），立委陳素月（右1）及謝衣鳯（王惠美旁）都到場。（記者顏宏駿攝）

2024/09/28 13:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕藍白聯手退回明年度賴政府的總預算，地方觀感不一！今天彰化縣「東螺溪戀戀欒樹節」在溪湖鎮登場，現場人山人海，縣長及藍綠民代都到場，民進黨立委陳素月利用難得的機會呼籲藍白立委不要卡預算，讓縣政建設得以順利推動。

陳素月在台上致詞時表示，今天在活動現場看到欒樹公園正在施工，以及整個東螺溪廊道工程正在進行，這是藍綠立委齊心合力向中央爭取「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」7.6億元的經費才能到位，縣府好不容易有這筆預算，才能對東螺溪展開整治，未來東螺溪沿岸將煥然一新。

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她表示，很可惜中央政府明年度的總預算在立法院卡關，縣內明年度很多建設都將因此耽擱，為了人民的福利著想，她要拜託所有的立委和中央政府一起合作，讓總預算早日通過，讓地方的發展可以越來越好。

王惠美表示，透過謝衣鳯立委爭取7.6億元的預算，「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」才得以展開，雖然過程中（溪湖鎮畜牧糞尿處理中心設置）地方有些民眾有意見和掙扎，但「對的事情就要堅持」。

過去東螺溪每次遇到下雨，味道不是很好，其實這個計畫在爭取時，第一年並沒有過關，就是因為水質過於惡劣，第二年結合畜牧養殖業，在廢水處理取得共識，第二年才獲得通過，整個預算的爭取，若不是社區和民代和相關業者共同的支持和配合，實在難以通過。

謝衣鳳表示，東螺溪不只是生態候鳥的廊道，也是畜牧廢水循環利用的場域，更是智慧農業升級的示範點，未來東螺溪有豐富的自然河岸風貌，也有波光粼粼的芳苑海岸景觀，希望其他的子計畫也能儘早完成工程發包作業，特別感謝中央與地方協力合作促成「東螺溪水環境整體改善計畫」，讓東螺溪水岸景光得以重生。最後也希望全體彰化縣民一起努力打造「彰化冬山河」，讓「淨零排放、能源永續」不再是天邊的彩霞，而是我們腳邊可及的瑰麗。

「東螺溪戀戀欒樹節」在溪湖鎮登場，親子共遊台灣欒樹下。（記者顏宏駿攝）

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