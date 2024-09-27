機車事故6成在路口 蔣萬安要求檢討30大肇事路口

北市交通局表示，包含號誌化、非號誌化路口，都以「側撞」事故為最大宗。（交大提供）

2024/09/27 22:39

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府今（27日）進行道路交通安全會報，會中針對機車事故專案分析報告，機車仍是事故車種榜首占77%，事故位置以路口的六最多。台北市長蔣萬安裁示，要求交工處於3個月內盤點前30大肇事路口並檢討。

交通局報告機車事故分析指出，機車占私人通勤運具22.2%為最大宗，近年交通事故死傷人數也以機車占最多，發生事故位置則以路口的6成最多。此外，晨峰、昏峰則為事故發生較多時段，另機車死傷人數年齡層部分，18至24歲占比逐年下降，65歲以上族群則上升明顯。

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交通局表示，在資源有限的情況下，將針對較易發生事故的路口部分優先處理，而包含號誌化、非號誌化路口，都以「側撞」事故為最大宗。

交通安全科長鄭麗淑表示，綠燈後汽車如採機會左轉，對向的機車可能會來不及反應，因而發生側撞，因此將盤點易肇事路口，設置偏心式左轉車道，搭配左轉專用時向，或甚至以禁止左轉牌面降低機會左轉。

至於非號誌化路口部分，交安科規劃禁止停車、清除植栽以防視線死角，也同步評估增加路口超速、未依規定減速執法和取締。針對騎士的訓練，同樣會落實對18到24歲機車族群進行宣導及駕訓訓練，更強化高齡族群教育宣導及比例。

蔣萬安裁示，交通局3個月內盤點30大易發生左轉車側撞路口，並進行規劃工程檢討；此外，過去針對長者宣導多針對行人部分，但數據顯示台北市長者騎機車發生事故比例也高，針對此方面未來也須多加強。

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