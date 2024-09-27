藍營喊「中華民國返聯」 林濁水：推翻2758號決議 千萬不可！

針對澳洲、荷蘭等國國會相繼通過「聯大第2758號決議無涉台灣」決議，國民黨團提案「以中華民國之名重返聯合國」。（資料照）

2024/09/27 00:27

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲、荷蘭等國國會近期相繼通過「聯大第2758號決議無涉台灣」決議，支持台灣參與國際組織，國民黨卻稱這對提升我國國際地位無幫助，另提案倡議「中華民國重返聯合國」。對此，前立委林濁水直言，藍營的提案他國看來都是在推翻2758號決議，「除非下定決心要和全世界吵架，否則千萬不可！」

1971年10月25日，第26屆聯合國大會表決並通過第2758號決議，中華人民共和國依此取代中華民國在聯合國的中國代表權席位，但中共卻扭曲解讀稱該決議「已排除台灣參與國際組織的可能」，從而打壓台灣在國際舞台的生存空間。不過近年包括美國在內等國家，直指中共錯誤解讀2758號決議，強調該決議不涉台灣，僅承認中華人民共和國在聯合國代表中國的權利，澳洲、荷蘭等國國會，近期也相繼通過相關挺台決議，拒絕中共扭曲解讀2758號決議。

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立法院本月20日開議，民進黨團提案主張響應「2758號不涉台」，國民黨則稱中華民國政府自始即表達反對2758號決議，此立場至今仍然一致，另提案主張「以中華民國之名重返聯合國」，今天藍營文傳會還開直播質疑，總統賴清德挾國際盟友之名，行拋棄中華民國存在事實，這對提升我國地位毫無幫助。

針對藍營提「中華民國返聯」，林濁水在臉書發文直言，「現在友台國家陸續在他們國會通過的決議，立場很清楚：一、支持2758決議；二、中華民國已被中華人民共和國繼承；三、2758決議未處理台灣主權；四、兩岸互不隸屬；五、因此台灣應有參與聯合國的空間。現在國民黨各方案，不論友台與否，各國看來都是推翻2758，和各國完全對立，除非下定決心要和全世界吵架，否則千萬不可。」

林濁水接著表示：「國民黨說，他們那樣做是要反對民進黨借機操作意識形態。國民黨當然有權反對民進黨的意識形態，但因此就不惜連包括友台的全世界國家的意識形態都一起反對？真的，千萬不可。」

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