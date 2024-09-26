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行政院會討論淨零建築轉型策略 蘇俊賓籲重視減廢

桃園市副市長蘇俊賓於行政院會，對於「推動淨零建築轉型策略」，呼籲莫「重能效、輕減廢」。（行政院提供）

桃園市副市長蘇俊賓於行政院會，對於「推動淨零建築轉型策略」，呼籲莫「重能效、輕減廢」。（行政院提供）

2024/09/26 19:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院會議，針對內政部建築研究所「淨零建築轉型推動策略」簡報；蘇俊賓認為，除推動公有新建物可收立竿見影，但既有民間建築應儘速建立能效改善指引才最重要，推動建築減廢及重視既有私有建築的能效提升；行政院長卓榮泰也認為建議寶貴，也請相關部會納入研議，並注意推動期程以符合淨零目標。

卓榮泰表示，蘇俊賓所提的新建物減廢設計以及加速推動民間既有建築能效提升的建議都十分具體，請相關部會納入研議。

蘇俊賓說，在推動建築能效提升過程，往往過度強調節能，而忽略了減廢的重要性，但減廢設計可減少產生營建、裝修廢棄物，其帶來的減碳效果和環境貢獻是非常可觀的；以桃園為例，近3年來每年平均約1500件建案，每年產生約35萬噸的營建廢棄物，除處理費用驚人外，在處理過程中對碳排的影響顯著，因此他建議，在新建築規範應將「減廢」納入重要衡量指標。

蘇俊賓也強調，提升既有私有建築能效對於整體淨零建築轉型的貢獻度，遠高於公有新建築的貢獻，目前桃園屋齡50年以內房屋超過10萬棟，但公有建築還不到1千棟，以這樣的比例而言，如果儘速建立「既有建築能效優化」指引讓民間依循，逐步改善，並搭配適度的獎勵策略，其貢獻度將遠比新建公有建築逐步強制規範來得高。

蘇俊賓也提到，台灣的二手屋交易量顯著高於新成屋，鼓勵二手屋進行能效改善，並在交易平台上揭露資訊，將有助於加速提升私有建築能效改善，建議政府應投入更多資源，鼓勵地方政府共同推動私有建築的能效提升，從而加速達成整體淨零建築轉型策略。

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