台中巨業客運接連闖禍評鑑得高分 交通局 ：數據誤植

巨業客運輾斃女大生。（民眾提供）

2024/09/26 16:52

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巨業客運3年撞死2行人 何欣純爆台中市府評鑑竟給滿分了

〔記者張軒哲、蘇金鳳／台中報導〕東海大學女學生22日在台中過馬路，遭巨業公車撞上，釀1死1傷慘劇，立委何欣純今日指，台中市府針對公車每年都有做評鑑，2021年4月底巨業客運輾斃嘉陽高中女學生，不料巨業交通隔年的評鑑，就拿到25分的高分。對此，交通局澄清，總分25分為誤植，將加強委外廠商履約管理，務求報告書內容正確。

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2021年4月底，一名住在太平區的嘉陽女高中生，從太平搭公車到清水上學，與多名同學走在斑馬線上，在校門前遭巨業客運公車輾斃，父母家屬萬分悲慟，因女高中生嚮往畢業後能進入漢翔公司服務，何欣純協調漢翔公司製作榮譽員工識別證和制服，一圓夢想，並希望是最後一為犧牲者、憾事不再發生。

何欣純質詢交通部，發生重大行人交通事故後，全國憤慨震撼，她在擔任立法院交通委員會召集委員時，全力推動審查「道路交通安全基本法」並在去年12月1日立法院三讀通過，今年4月16日接續三讀通過「行人交通安全設施條例」，中央法規訂定後，地方各項自治條例與執行力是否有跟上？交通部如何協助地方政府，保障行人的安全？

何欣純再指出，依據交通部「道安儀錶板」彙整，台中市1-6月行人交通事故死亡高達28人，全國最多；但是1-8月台中在危險路口改善只有完成4件、校園周邊道路改善完成更是0件，這2項數據都是6都之末，何欣純要求中央內政部國土署、交通部能夠協助地方找出原因、儘速完成改善、保障行人安全。

台中市交通局今日指出，各年度市區汽車客運營運與服務評鑑計畫評鑑均由委外由第三方公正單位執行，巨業交通於111年台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫評鑑報告書中，總分25分為誤植，其在該項目實際得分為20.5分，低於業者平均分數21.9分，經綜合計算總成績為78.95分列為乙等。

交通局說明，該評鑑報告書中項目中，僅「C8駕駛員工時稽查」由主管機關依據裁罰紀錄進行評分，而C1至C7項目均由委外公正單位派遣自行僱用的秘密客、調查員實地稽查進行評分，巨業交通在該項目實際得分為20.5分；另查該年度評鑑相關重大肇事列入「E5百萬公里肇事死傷人數」指標中，巨業交通得分為0分，經綜合計算總成績為78.95分列為乙等。巨業交通因評鑑表現不良，於當年度虧損補貼請領時遭折減約263萬元，後續將加強委外廠商履約管理，務求報告書內容正確。

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