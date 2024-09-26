批共軍射洲際飛彈破壞和平 吳思瑤：在野黨不敢對中國出聲

民進黨立院黨團召開輿情回應，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤出席記者會。（記者王藝菘攝）

2024/09/26 13:49

〔記者陳政宇／台北報導〕中國相隔44年，昨向太平洋公海發射1枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，引發區域緊張。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（26）日批評，中國一再破壞國際和平秩序，而在野黨面對中國軍事挑釁卻劃錯重點，只會指責自己政府、稱賴總統製造兩岸對立，永遠不敢對中國出聲。

吳思瑤今在民進黨團輿情回應記者會應詢表示，中國44年來再次對太平洋試射洲際飛彈，此舉引起國際矚目，共軍的行動是劍指民主同盟國家，同時也向全世界進行軍事武力的威嚇行為，相信包括台灣的相關單位，應當都會發布嚴正譴責或相關聲明。

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吳思瑤說，站在民進黨團的立場，當然要譴責武力挑釁、破壞國際和平秩序的作為，當全球共同致力於區域和平穩定的同時，只有中國一再持續在區域進行各項破壞和平現狀的軍事行動。

話鋒一轉，吳思瑤直言，她非常難以理解，在野黨似乎又畫錯重點、挑錯對象，面對中國一再進行軍事挑釁，在野黨永遠只會指責自己的政府，甚至扭曲錯解是總統賴清德製造兩岸對立，根本是搞錯方向；在野黨為何永遠不敢對發動軍事挑釁的中國，來進行任何的譴責？為何對中國就「惦惦」不出聲？只會打擊自己的政府。

吳思瑤強調，民進黨團絕對支持，台灣在正確的外交國防戰略路線上前進，正因為中國持續破壞區域的穩定，台灣更會善盡全球和平貢獻者，亦即Peace-Maker（和平製造者）的角色，也支持國家強化扮演這項重要角色；至於中國則是Trouble-Maker（麻煩製造者），在野黨為什麼不敢出聲？

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