王惠美出國彰縣府人事異動 工務處長林漢斌轉任交通處長

彰化縣政府工務處長林漢斌，已在縣府工務處擔任處長10年時間，即將於10月1日轉任交通處長。（林漢斌提供）

2024/09/25 16:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府工務處長林漢斌即將出任交通處長！擔任工務處長已經10年的他，這次將轉任交通處，10月1日正式上任。

林漢斌在交通建設領域經驗豐富，曾在前縣長魏明谷任內主導「三橫三縱三鐵三橋」等重大交通政策，堪稱交通專才。2018年魏明谷卸任後，中央政府也曾想延攬他北上服務，但在縣長王惠美的誠懇邀請下，他選擇留在彰化，繼續為家鄉奉獻，擔任工務處長至今。

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隨著彰化交通建設經費逐年增加，交通處業務越來越繁重，王惠美這次決定不讓專才埋沒，讓林漢斌轉任交通處長，外界普遍期待他能為彰化交通建設帶來新突破和進展。

此次人事異動不僅如此，計畫處副處長陳昌茂也將於10月1日正式升任處長，陳昌茂自今年2月代理處長以來，已有超過7個月的經驗，這次終於真除處長一職。

值得一提的是，這是短短一個多月內，縣府進行的第二波幕僚長與一級主管人事異動，而兩次發布時間都巧合地在王惠美出國考察的時候，上次是在她前往新加坡參訪時宣布，這次則是在她赴英國考察公共衛生業務期間發布，不禁讓外界對「王惠美不在家」時期的人事安排，更為好奇，更加關注。

54歲的林漢斌，交通是其長項，在彰化縣政府未有交通處前，已擔任10年工務處長，熟稔縣內交通建設。（林漢斌提供）

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