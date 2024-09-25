台中市首度召回替代役備役男 成功嶺實彈射擊演訓

台中市首次召回127名備役替代役男完成射擊演訓。（台中市府提供）

2024/09/25 16:31

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市首次召回127名替代役備役役男，回到成功嶺營區靶場完成射擊演訓，役男經過勤前教育及清槍等準備，由教育班長輔助完成多發實彈射擊，內政部役政司強調，替代役男去年入伍首度完成實彈射擊課程，是首批有實彈經驗的民防兵力，今年召回完成18發實彈射擊演訓。

「左線預備（開保險）、右線預備（深呼吸）、全線預備（開始射擊）」，役男今天下午頭帶鋼盔、身著防彈背心，依序登上靶場射擊線，經教育班長在旁戒護指導，趴在靶場土堆完成T65K2步槍18發發射擊，備役役男展現精神抖擻士氣，不少人拿到滿靶好成績。

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台中市民政局副局長彭岑凱代表市長盧秀燕主持開訓，由台中市港區編管中心秘書吳建德遞交名冊，內政部役政司司長沈哲芳指導觀訓，在地烏日區長林崇懿、大肚區長楊明坤、大里區長鄭正忠、西屯區長陳寶雲、南屯區長林秋萬、龍井區長戴燕如及北屯區代理區長徐宏銘等7區區長也到場關心子弟兵。

沈哲芳說，今年演訓延續初級救護員（EMT-1）繼續教育及民、萬安演習，由於這批役男去年首度接受實彈射擊訓練，今年也首度召回加強實彈訓練，期盼在緊急情況下，適時支援災害防救等軍事勤務並維持民生運作，提升全社會防衛韌性。

此次實彈演練由台中市後備第一旅支援教官，役男上午前往射擊模擬訓練館，進入射擊體驗車實施空氣槍射擊，並依序進行全民國防教育-戰傷救護TCCC介紹等課程，以貼近融入戰場景況進入狀況。

民政局長吳世瑋強調，去年3月起將槍枝基本課程及實彈射擊訓練納入替代役新兵基礎訓練，今年首度召回退伍備役役男實施射擊演訓，保國衛民人人有責，感謝陸軍第十軍團等單位協助訓練，呼籲民眾要有「唯有備戰才能止戰」意識。

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