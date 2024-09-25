羅廷瑋稱遭綠營霸凌 藍委黃健豪、廖偉翔喊話團結監督執政黨

羅廷瑋表決棄權後今早透過臉書發出道歉文。（資料照）

2024/09/25 15:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨立委羅廷瑋昨在立法院程序委員會表決中央總預算暫緩列案時棄權，引發爭議，今稱因面臨綠營霸凌下「心力交瘁」；同是台中新科藍委黃健豪與廖偉翔則強調，地方民意壓力難免，但在野黨本就應監督執政黨，替人民看緊荷包及修不符民意的法令，「一席不能少、團結一致」配合立院黨團的戰略監督執政黨。

羅廷瑋表決棄權後沈默一夜，今早透過臉書發出道歉文，強調，他和團隊近幾個月遭到來自綠營排山倒海的霸凌，感到心力交瘁等，也為自己棄權選擇道歉。

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同是在今年成台中新科立委的黃健豪則指出，立委是單一選區兩票制，支持者的立場明顯涇渭分明，地方民意壓力向來難能避免，但在野黨本來就應監督執政黨，提案明年度的中央總預算暫緩列案是督促執政黨的戰略，尚未進入總預算實質審查，目的希望促中央能落實執政回應民意，他會配合黨團的戰略，持續監督。

廖偉翔也強調，民意代表均背負選民期待，相對也有不同立場者的壓力，但在野黨有責任強力監督執政黨，立委在國會更要為民眾看緊荷包、修正法令，尤其執政黨握有國家機器，國會在野監督「一席不能少」，要團結一致監督到底，他也責無旁貸配合黨團監督執政黨。

廖偉翔也到羅廷瑋臉書留言幫打氣，強調「一起努力為人民勇敢監督政府」。

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