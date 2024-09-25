死刑合憲但限縮 朱立倫：大法官變成憲政的哥吉拉

憲法法庭對死刑釋憲做出「合憲但限縮適用範圍」判決，國民黨主席朱立倫在今日主持中常會發表談話時指出，大法官變成憲政的哥吉拉、民主的太上皇。（記者林正堃攝）

2024/09/25 15:23

〔記者林欣漢／台北報導〕憲法法庭對死刑釋憲做出「合憲但限縮適用範圍」判決，國民黨主席朱立倫在今日主持中常會發表談話時指出，大法官在解釋憲法的時候，只能解釋合憲或不合憲，加了8項條件，是針對行政權、立法權、獨立審判權的直接干預與侵害，大法官自己本身就已經違憲，變成憲政的哥吉拉、民主的太上皇。

朱立倫表示，上週五憲法法庭大法官宣告死刑合憲，但是加了8個條件，不但造成未來死刑判決、執行的高度困難，更被法界公認是實質廢死，大法官超越他的職權，這8項不管是要求檢察總長非常上訴，是直接指揮檢察總長，或要求法官們要一致性的判決，以及審議時要求辯論等，這些都是直接指揮獨立審判的司法權，更重要是直接僭越了立法權，侵害立委立法的意旨及權利。

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朱立倫指出，大法官在解釋憲法的時候，只能解釋合憲或不合憲，加了8項條件，是針對行政權、立法權、獨立審判權的直接干預與侵害，自己本身就已經違憲，變成憲政的哥吉拉、民主的太上皇，憲法並沒有賦予憲法法庭可以直接決定行政權，直接僭越了立法權，直接干預法官的獨立審判權。

朱立倫說，大法官創造了憲政危機，未來立法院審議大法官人選的時候，對於這些沒有憲政觀念、甚至充滿意識形態、充滿顏色代表的大法官人選，絕不可能讓他通過，也必須透過立法權，讓憲法法庭遵守憲法、遵守五權分立的憲政制度。

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