為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

民進黨38週年黨慶 南市黨部擴大公益捐血、目標千袋

台南市黨部主委郭國文（右1）連跑4場公益捐血活動，向捐血民眾表示敬意。（民進黨台南市黨部提供）

台南市黨部主委郭國文（右1）連跑4場公益捐血活動，向捐血民眾表示敬意。（民進黨台南市黨部提供）

2024/09/21 11:33

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨創黨38週年黨慶系列活動，台南市黨部今日同步在中西區永福、北區北安、新營捐血室及永康東橋里活動中心同步辦理捐血活動，目標千袋，為守護民眾健康盡一份心力！台南市黨部主委郭國文連跑4場向捐血民眾表示敬意，市長黃偉哲現場挽袖捐血。

郭國文表示，黨籍同志平日深入社區及鄰里，認真服務市民，投入社會力連結。這次黨慶活動，群策群力，發揮基層紮實社會力，募集各界愛心，將公益導入，來回饋給挽袖獻出熱血的市民鄉親。藉由募得千袋血，也將能救護更多寶貴生命，意義十足，民眾反應熱絡。

郭國文認為，台南堪稱民主首都有其重要意義，民進黨在台南受到許多市民鄉親的栽培，不論是議會議員、國會立委，乃至於市府首長，黨公職同志不論身處何地，都亟思如何帶領同仁帶頭衝，提高服務量能，除落實總統賴清德主席「健康台灣政策」，也要實踐公益社會。

郭國文強調，「黨部公益化．黨工社工化」，讓黨部發揮黨機器功能，接收民意，反映民意需求，黨部也要同步加強社會溝通，鼓勵民眾多來黨部走動，且要以個案管理的社工精神，主動了解需求，後續追蹤。執行長谷暮．哈就也公布黨部公益專線（06：2655120），市民鄉親有需求，市黨部同仁也會協同選區民代與相關權責單位，輔助落實公益。

市長黃偉哲（左）與市議員黃肇輝響應活動，現場挽袖捐血。（民進黨台南市黨部提供）

市長黃偉哲（左）與市議員黃肇輝響應活動，現場挽袖捐血。（民進黨台南市黨部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民進黨南市黨部與立委賴惠員號召 8/26來捐血！
2023/08/24 12:23

民進黨南市黨部與立委賴惠員號召 8/26來捐血！
民進黨928揪捐血 送泡湯券
2024/09/21 05:30

民進黨928揪捐血 送泡湯券
impression

茶籽堂 20 週年慶 攜手方序中以 20／US 為題邀請大家同樂
高捷不宜舉辦政治性活動 民進黨38週年黨慶影像展將另覓場地
2024/09/14 13:55

高捷不宜舉辦政治性活動 民進黨38週年黨慶影像展將另覓場地
週日黨慶造勢 蔡賴將同台
2023/09/20 05:30

週日黨慶造勢 蔡賴將同台
民進黨37歲了！黨史回顧影片出爐：繼續努力壯大台灣
2023/09/28 14:45

民進黨37歲了！黨史回顧影片出爐：繼續努力壯大台灣
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播