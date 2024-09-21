美駐史瓦帝尼準大使出席任命聽證會 矢言助台固邦交

台灣在非洲僅存的邦交國史瓦帝尼，據報逐漸向北京靠攏。美駐史瓦帝尼準大使麥金泰昨天出席任命聽證會時表示，史瓦帝尼維持與台灣等地的關係，將是他的首要任務之一。（中央社）

2024/09/21 11:49

〔中央社〕台灣在非洲僅存的邦交國史瓦帝尼，據報逐漸向北京靠攏。美駐史瓦帝尼準大使麥金泰昨天出席任命聽證會時表示，史瓦帝尼維持與台灣等地的關係，將是他的首要任務之一。

參議院外交委員會昨天舉行10位準大使的任命聽證會，共和黨籍參議員芮基茲（Pete Ricketts）向麥金泰（John Mcintyre）表示，中國共產黨最希望在不訴諸武力的情況下統一台灣。因此，共產黨的目標之一就是在外交上孤立台灣。

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他說，自1949年以來，中共和台灣持續陷入外交承認之爭，中共砸數十億美元為其「一中」政策爭取支持。

芮基茲指出，如今台灣只剩12個邦交國。在日前中非合作論壇北京峰會，史瓦帝尼是非洲54國中唯一婉拒參加的國家。然而，有報導稱，中國正在強化在史瓦帝尼的商業和經濟利益，這表明台灣最後的非洲盟友正逐漸轉向北京。

「考量到中國對許多非洲國家擁有的經濟及政治影響力，如果獲得任命，您將採取什麼行動來確保史瓦帝尼在這些壓力下保持平衡，維持與台灣長期的夥伴關係」？

麥金泰回應，他過去在加勒比海服務時親眼目睹中國對小國施加的壓力，「我們必須對此保持公開和誠實的態度」，也就是與東道國政府以及公民公開和私下討論相關議題。

麥金泰說，人們需要確切地知道強化與中國共產黨的關係時，會有什麼結果。

「壓力很大。但我確實認為，如果被任命為大使，史瓦帝尼政府可以信任我，成為積極參與討論這些問題的夥伴」。

芮基茲追問是否能做更多的事情來幫助史瓦帝尼對抗中國及維持與台灣的關係。麥金泰回應，中國人傾向聚焦電信、基礎建設及商業發展等領域，任何能促進美國相關利益的計畫，都是非常好的。

台灣於1968年在史瓦帝尼首都姆巴巴內（Mbabane）設立大使館，同年該國脫離英國獨立。多年來，即使其他國家轉向中國靠攏，史瓦帝尼仍與台灣維持邦交。

新聞網站Semafor Africa10日報導，史瓦帝尼與北京關係融冰的其中一個跡象發生在2023年底，當時史瓦帝尼礦業管理委員會主席古杜扎親王（Prince Guduza Dlamini）率領一個由知名商界人士組成的代表團訪中，據報是為了吸引中國投資人，並且替建立外交關係鋪路。

資深外交官麥金泰是堪薩斯大學公共行政系碩士畢業，多次獲國務院肯定，曾派駐印尼、牙買加、斯里蘭卡、阿富汗及科索沃等地。

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