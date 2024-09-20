死刑須合議庭3法官都判死 國民黨遺憾：達「實質廢死」目的

國民黨文傳會主委李彥秀。（國民黨提供）

2024/09/20 17:11

〔記者施曉光／台北報導〕針對憲法法庭今日做出「死刑合憲，但增加『僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重，且其刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求』等限制」的釋憲結果。國民黨聲明表達遺憾，痛批憲法法庭透過空洞、適用不易的「犯罪情節屬最嚴重」，加以死刑判決應經各級法院合議庭法官（通常3位）一致決，達到「實質廢死」目的，與絕大多數台灣人民感受有相當大的落差。

國民黨並將矛頭指向民進黨，質疑民進黨黨綱中的「自由人權」章節直接寫明，「研議廢止死刑的可行性」，直指民進黨廢除死刑的終極目標，該黨認為，這次釋憲結果幾乎宣示實質廢死，彰顯民進黨恐怕仍會以分階段的方式，不顧民意反對，逐步推進廢除死刑。

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國民黨指出，廢除死刑本來就是立法工作，更是政治問題，大法官的判決結果雖然縮限範圍，但已經明確證明「死刑合憲」，民進黨主張廢除死刑毫無憲法基礎，應該清楚表態對於死刑態度，並修改廢死黨綱，尤其賴清德總統應有明確態度，而非以尊重釋憲結果一筆帶過。

國民黨文傳會主委李彥秀表示，目前死刑定讞與執行本有嚴謹程序，並賦予被告充分救濟途徑，自2020年3月31日判決沈文賓死刑定讞、同年4月1日槍決翁仁賢後，已逾4年零判死、零執行，憲法法庭今日判決結果看似進一步保障被告人權，但在修復式司法成效依舊不彰的今日，欠缺配套的憲法解釋，不過是再次深化死刑存廢議題的社會對立，更是讓問題治絲益棼。

李彥秀分析，法務部在釋憲辯論時提出，近5年476件殺人案，只有1件判死定讞，代表死刑案件極為嚴謹，死刑為不得已的最後手段，但釋憲案的縮限解釋不但畫蛇添足，更是最高司法機關否定司法制度嚴謹性，恐怕衝擊基層司法部門信心，一再增加死刑的門檻，更是影響承審法官依法判決死刑的心證，恐怕等同於實質廢死。

李彥秀進一步指出，此次憲法法庭判決結果，代表我國將邁入「實質廢死」時代，37名死囚都得請求檢察總長提起非常上訴，預期有極高可能檢察總長將提起非常上訴，最高法院進而撤銷原死刑判決，屆時各級法院合議庭法官須一致決維持死刑，否則僅能退而求其次改判無期徒刑，而依現行規定25年便可申請假釋。

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