民進黨北市議員許家蓓病逝 賴清德赴靈堂悼念

總統暨民進黨主席賴清德今赴許家蓓靈堂致意。（記者楊心慧攝）

2024/09/20 14:27

〔記者楊心慧／台北報導〕48歲台北市議員許家蓓罹患子宮內膜癌18日凌晨病逝，總統暨民進黨主席賴清德當天在中常會前率全體中常委默哀致意，「不只是本黨的損失，也是台北市的損失」，賴並指示黨中央協助許家人處理後事，盼其後事順利圓滿；賴清德今中午到靈堂致意，並請家屬節哀。

許家蓓過世後，民進黨立委吳沛憶、民進黨台北市議員王閔生、顏若芳、陳慈慧、林延鳳等同黨議會好友與許家蓓辦公室共同籌辦後事，靈堂自昨起開放各界致意。

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賴清德今中午約12時30分到許家蓓靈堂致意，停留約10分多鐘，向立委吳沛憶詢問許家蓓抗癌過程，並向家屬致意，並說許家蓓是十分優秀的民意代表；家屬也說，近日許多支持者打給他，並稱讚許家蓓是優秀、認真的議員，地方都很稱讚她。

許家蓓辦公室也透過臉書粉絲專頁謝謝外界對許家蓓的關心與悼念，目前在許家蓓吳興街的議員服務處，設置追思牆，提供所有關心及疼惜許家蓓的朋友，可到場追思留言，並再次感謝外界對許家蓓的支持與栽培，深深感謝大家。

許家蓓辦公室也透過臉書粉絲專頁謝謝外界對許家蓓的關心與悼念，目前在許家蓓吳興街的議員服務處，設置追思牆。（取自許家蓓臉書）

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