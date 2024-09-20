藍白聯手退回總預算案！卓榮泰深感遺憾：會繼續溝通協商

立法院20日開議，行政院長卓榮泰率內閣閣員到立法院施政報告並備詢。（記者羅沛德攝）

2024/09/20 13:52

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期今（20日）開議，藍白陣營挾席次優勢，將明年度中央政府總預算案與前瞻計畫第5期特別預算案退回程序委員會。行政院長卓榮泰表示，他深感遺憾，但認為在政府適度說明下，立法院應該能夠理解。

立法院今邀請卓榮泰進行施政報告並備質詢。在院會處理報告事項階段，無黨籍立委高金素梅質疑，「原住民禁伐補償條例」上會期三讀通過調高補償金至6萬元，但原民會卻未編列相關預算；國民黨立委張嘉郡也指出，立法院通過公糧收購調漲5元的主決議，同樣未編列相關預算，藍、白立委隨後高呼「支持原住民、支持農民」口號。

請繼續往下閱讀...

據此，高金素梅提案，將行政院函請審議的明年度總預算案及前瞻第5期特別預算案退回程序委員會，民進黨團提出異議，院長韓國瑜裁示表決，最終在藍白立委合作下，聯手將提案退回程序委員會。

卓榮泰進行施政報告時表示，他首先要感謝韓國瑜在會議做出的裁決，讓行政院全體閣員一致向立法院提出報告，也感謝朝野各黨團的理解；但他仍覺得有一些遺憾的部分，行政院會繼續透過溝通協商，希望讓國家往前走的腳步不會停止。

卓榮泰說，他今天再度與行政團隊到立法院進行施政報告和備詢，感到責任非常重大，行政團隊一直是把「人」放在第一優先，且他要強調，是把全體國人放在同樣的優先，「我們不會遺漏，但我們也會平衡」。

卓提到，他在政策裡所提到的每一項數字和文字，最後都要回到國家對人民的關懷，所以他同樣要從「人」做出發，不要辜負國人的付託，向所有努力生活的國人致敬；他並感謝凱米颱風期間，國軍、警消、工程、醫護人員，以及地方政府的通力合作，迅速整合投入整個救災工作。

卓榮泰指出，因應國際的趨勢，政府推動國家希望工程，要以「照顧和發展」雙軸並進，期盼在新的會期，能夠與立院持續合作、共同推動。

談及原住民政策，卓榮泰強調，政府希望給的任何照顧不是一次性補貼，而是全面性的政策照顧和發展，「我對於剛剛發生關於總預算的問題，我深感遺憾，但我認為只要我們適度的說明，大院應該可以理解，我們在這個工作上有我們的想法，希望能得到大家對原住民同胞同等的重視跟尊重」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法