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    盼國土計畫法準時上路 劉世芳劍指4藍營執政縣市

    內政部長劉世芳。（資料照）

    內政部長劉世芳。（資料照）

    2024/09/20 12:50

    〔記者李文馨／台北報導〕國土計畫法預計明年4月上路，藍綠立委呼籲暫緩上路。對此，內政部長劉世芳今（20日）在立法院會前受訪表示，民進黨內部本就有大鳴大放的文化，並指目前仍有新北市、桃園市、台中市及雲林縣等4縣市，未把國土分區圖送上，她仍希望依規定，在明年4月30日公佈上路。

    劉世芳表示，國土計畫法在前總統馬英九時代通過，目前為止已歷經11年，而民進黨內部有大鳴大放文化，行政院長卓榮泰也特別指示要持續溝通。她說，目前仍有4個縣市政府無法將國土功能分區圖送來，包括新北市、桃園市、台中市跟雲林縣，前述縣市4年前已公告他們的國土計畫法，希望按照國土計畫分區圖表4年的時間，在明年4月30日一致公布，這比較重要。

    媒體追問，雲林縣政府不斷提到農業群部分，卻未沒有得到中央回應？劉世芳強調，「國土計畫法」跟「農業發展條例」本來就是脫鉤處理，國土計畫法未來分區只有國土計畫保育區域、海洋資源區域、農業發展區域、城鄉發展區域，為了解決對於國土安全、國土保護的破碎化，未來國土計畫法要取代區域計畫法，若現在區域計畫法繼續讓各縣市政府引用，很多鄉鎮市公所或縣市政府就會破碎化處理。

    劉世芳說，縣市政府目前送上來1萬5千多公頃要做城鄉發展使用，幾乎都是從農地利用上移轉過來，未來若沒有國土計畫法全國性管理、管制，會造成國土復育無法往較好的方向，國土署就是公務員，依照國土計畫法規定，希望在明年4月30日可以一併公告處理。

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