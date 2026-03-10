為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊朗女足拒唱國歌回德黑蘭恐遭殺害 川普霸氣發聲了！

    2026/03/10 00:45 即時新聞／綜合報導
    女足亞洲盃伊朗代表隊，近日拒唱國歌被伊朗官媒痛斥是「叛徒」，返國恐遭迫害。（法新社）

    女足亞洲盃伊朗代表隊，近日拒唱國歌被伊朗官媒痛斥是「叛徒」，返國恐遭迫害。（法新社）

    伊朗遭美國、以色列空襲，原本的最高領袖哈米尼和一眾軍政高層遭斬首，讓大批伊朗人民相當振奮。正在澳洲參加女足亞洲盃的伊朗代表隊，近日開賽時因為拒絕唱國歌，遭伊朗官媒痛斥是「叛徒」，外界擔憂她們反過恐遭迫害，紛紛呼籲展開救援。對此，美國總統川普9日在社群平台霸氣發聲，喊話澳洲政府提供伊朗女足隊政治庇護；如果不願意，就交給美國來做。

    伊朗女足本月2日開賽時，因拒唱國歌，遭伊朗官媒砲轟；5日有消息人士透露，這群選手被脅迫唱國歌。到了8日，伊朗隊輸給菲律賓確定淘汰準備回國，外界擔心這群女足選手安危，流亡美國的伊朗末代王儲巴勒維（Reza Pahlavi）就表示，伊朗女足勇敢的採取了公民不服從的做法，假如回到伊朗恐將面臨嚴重的後果，因此希望澳洲能伸出援手。

    目前澳洲尚未有回應，川普9日特別在「真相社交」（Truth Social）發文：「澳洲如果強迫伊朗國家女子足球隊返回伊朗，那會是一個非常嚴重的人道錯誤，因為她們回去很可能會被殺害。澳洲總理，請千萬不要這樣做，應該要為他們提供庇護，如果澳洲不願意，美國願意接收她們。」

