挺柯支持者改挺昌？ 黃國昌：見縫插針不會成功

黃國昌說，發生這些事情，柯文哲心裡也很難過，但從不會迴避面對問題，每一次的見縫插針都不會成功。（記者董冠怡攝）

2024/08/15 12:35

〔記者董冠怡／新北報導〕民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天到新莊區的國家電影及視聽文化中心，活動前聯訪被問到，帳目風波可能破壞黨主席柯文哲的清廉形象，且有部分挺柯者改挺黃國昌？他說，發生這些事情，柯文哲心裡也很難過，但從不會迴避面對問題，時間是最好的考驗跟證實，每一次的見縫插針都不會成功，到目前為止也沒成功過。

媒體詢問，帳目風波破壞柯文哲清廉形象，部分挺柯支持者改挺黃國昌，而且國民黨看好能否延續藍白合對抗民進黨？

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黃國昌表示，截至目前為止呈現出來最大的問題，是整個競選經費在登打上，會計師端出現很大問題，相信第一時間記者會已說明清楚，每一筆支出都有佐證，當初實在不應該讓記帳、稽核，竟是同一組會計師事務所的人進行，但無論如何，百分之百對柯主席的清廉有信心。

黃國昌說，發生這些事情，柯文哲心裡也很難過，尤其看到支持者這麼憂心，但柯從來不會迴避面對問題，主席也告訴他們，自己回去時整理並條列過程中做錯、沒有做好的地方，未來持續反省改進，不容許這樣的錯誤再發生。

黃國昌指出，這段時間甚至過去幾個月以來，外界對民眾黨有很多見縫插針的行為，時間是最好的考驗跟證實，每一次的見縫插針都不會成功，到目前為止也沒成功過，民眾黨非常堅強，在柯主席領導下，一定會虛心反省改進、更堅定地為台灣第三勢力打開一條真正重要的道路。

黃國昌提到，民眾黨向來就事論事，對於推動台灣改革、福國利民的法案及政策，從來不排除跟其他政黨相互合作，民眾黨作為立法院的在野黨，應該做的是代表人民發聲、理性監督目前執政黨政府，也會持續進行，在下一個會期，不管是推動改革法案或預算審查，都會扮演好立委應扮演的角色。

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