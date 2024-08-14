柯建銘30年來首度缺席立院協商 吳思瑤：為國事把健康擺最後

吳思瑤透露，柯建銘（右）因膝蓋開刀而飽受腿疼之苦，但老是為了國事，把自己的健康擺在最後。（資料照）

2024/08/14 20:52

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柯建銘缺席朝野協商臨時會無結論 韓國瑜嘆：像酸辣湯少了胡椒

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院院長韓國瑜今（14日）召集朝野黨團協商考試院、國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案，民進黨團總召柯建銘30年來首度缺席，備受關注。民進黨團幹事長吳思瑤透露，柯建銘因膝蓋開刀而飽受腿疼之苦，但老是為了國事，把自己的健康擺在最後。

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吳思瑤晚間在臉書撰文表示，今天朝野協商，是柯建銘30年來第一次缺席，柯膝蓋開刀後，醫生交代一定要休養復健，但老是為了國事，把自己的健康擺在最後。早在藍白強推國會擴權攻防的期間，柯建銘就已飽受腿疼之苦，但他還是堅守崗位，強忍著身體不適站在第一線，甚至每天都是最早到立院，最晚離開的那個人。

吳思瑤說，面對憲法法庭的法律戰，柯建銘更是帶領黨團與律師團，從撰寫書狀到言詞辯論，披星戴月積極準備。8月6日言詞辯論庭前幾天，柯已經嚴重疼痛到幾乎無法行走，原本擔心他當天無法出席憲法法庭，但他強吃止痛藥，堅持全程出席，咬著牙領導我們作戰。

吳思瑤坦言，自己與柯建銘最近距離共事，看在眼裡萬般不捨，雖然嘴裡直勸他「別這樣撐，交給我們吧」，但心裡著實擔心害怕「總召若不在，我能做好嗎？」

吳思瑤說，昨晚、今早都去探望柯建銘，柯仍是老樣子，不顧身體不適，交代囑咐協商的策略，也許看出自己的焦慮，還直給鼓勵。今天一起參加協商的是民進黨團副幹事長洪申翰，明知柯建銘無法出席，還是空下他常坐的第一個座位，彷彿總召就在身邊陪著。

吳思瑤感性說道，柯建銘對國家的付出，以「廢寢忘食」來形容，毫不為過。而一向以阿信自居的自己，也自甘不如，「柯總召，有您真好！早日康復！」

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