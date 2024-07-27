高虹安貪污停職 柯建銘︰民進黨將找回新竹昔日光榮

民進黨團總召柯建銘表示，他尊重司法判決，尊重高虹安上訴權利，但藍白替高脫罪者該如何面對台灣社會？（資料照）

2024/07/27 05:30

鄭正鈐：做好為市民打拚準備

〔記者陳政宇／台北報導〕新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費案，昨被依「貪污治罪條例」判處七年四月徒刑。立法院民進黨團總召柯建銘表示，他尊重司法判決，尊重高虹安上訴權利，但藍白替高脫罪者該如何面對台灣社會？新竹市被高虹安肆虐一年七個月，民進黨將更加努力深耕地方，盼找回新竹昔日光榮。

國民黨新竹市立委鄭正鈐說，市長被停職，他會全力協助市府爭取中央資源挹注；面對二○二六新竹市布局，他責無旁貸，隨時做好為市民打拚的準備。

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藍營人士︰高主動請辭可能性不大

藍營人士研判，由於高虹安不願認罪，主動請辭可能性不大，且高虹安宣布退出民眾黨，可能是藉由脫鉤，避免面對民眾黨的逼辭壓力，除非未來法院判決有罪定讞被解職，且高虹安剩餘任期超過兩年，新竹市才有補選問題。

對於高虹安案，國民黨中央昨面對媒體詢問時，一概不回應。民進黨發言人戴瑋姍表示，尊重司法判決，相信這樣的判決與所屬政黨的應對，社會自有公評。

柯︰藍白替高脫罪 如何面對社會

柯建銘指出，過去幫高虹安背書者，如國民黨主席朱立倫曾言「相信司法會還高虹安清白，不要因為政治黨派因素，而去特別針對某一位縣市長」，國民黨副總統候選人趙少康也曾說「就算高虹安強迫助理要捐給公積金，也沒有犯法」，民眾黨主席柯文哲更以「理工女所作所為一定合法」幫高脫罪，要如何出來面對台灣社會。最重要的是，如何恢復新竹市民往日的光榮？新竹市被高虹安肆虐一年七個月來，各種倒行逆施的施政，各式的市政亂象，讓科技首都蒙塵，新竹市民感到痛心。

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