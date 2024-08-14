柯文哲陷政治獻金假帳風波遭搜索 許淑華點出2大重點

民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

2024/08/14 15:24

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲陷入總統大選政治獻金假帳風波，北檢因考量此事攸關公眾利益，12日主動分「他」字案，交派檢肅黑金專組檢察官偵辦，今天更前往台玻大樓搜索木可公關公司；台北市議員許淑華今天也點出2大重點，包含漏報高達2000萬帳目，將此事推給會計師端木正「個人行為」、端木正過去是柯親近的左右手，結果出事就立刻變外人，認為柯不要再躲，應好好面對司法調查。

許淑華表示，檢調搜索民眾黨黨部，昨天霸氣喊告的柯文哲，現在又不知道躲到哪裡，民眾黨原訂今天提告，打算把責任全部推給端木正一人，結果面對檢調搜索，全黨反應支支吾吾，柯文哲本人更是再次不見蹤影。

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許淑華提醒此案有2個重點，包含「一個人」漏報高達2000萬帳目，這可能嗎？會計流程層層簽核、對帳，整個過程業主不可能沒有參與，民眾黨把2000萬假帳，全部推給端木正「個人行為」，請問以後全台還有哪個會計師敢幫你們工作？現在檢調搜索黨部，就是證明本案柯文哲絕對無法置身事外！

許淑華接著說，另一個重點是端木正是柯文哲心腹，才不是「委外會計師」，從這兩天的發言中，可以發現柯文哲刻意淡化端木正的身分，端木正不只曾任民眾黨中央委員、還被柯文哲推薦富邦獨董，甚至名列2020不分區立委候選人。

許淑華質疑，明明是柯文哲這麼親近的左右手，結果一發生問題，就立刻變成外人，她呼籲柯文哲不要再躲，把昨天那個傲慢的態度拿出來，好好面對司法調查。

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