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馬英九稱罷免「善樑」是褻瀆憲法 罷樑團體：馬護樑言論是笑話

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉回嗆，前總統馬英九說，罷免勤政愛民的謝國樑就是褻瀆憲法，她認為是笑話一則。（資料照）

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉回嗆，前總統馬英九說，罷免勤政愛民的謝國樑就是褻瀆憲法，她認為是笑話一則。（資料照）

2024/08/11 18:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對前總統馬英九今天（11日）下午在基隆廟口夜市發表的「護樑」言論，發起連署罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉回嗆，馬英九口中「勤政愛民」的謝市長，如果這就是馬前總統與國民黨認知中的勤政愛民，那這個標準低到國民黨沒資格批評檯面上任何民意代表。

李晏蓉指出，馬英九口中所謂的「勤政」，實際上是放任使用率極高的基隆市公車不斷拋錨；遇到所有權的爭議，便是直接違法破門，行為宛如「強盜」；聽聞基隆有山崩，卻呆站原地沒動作，直到議員三催四請才願意前往現場勘災，難道這就是總統所說的「勤政」？

至於說到謝市長「愛民」，李晏蓉表示，在連署罷免案發生以前，謝國樑直接指稱基隆市民是網軍、甚至一一封鎖，現在才在車站及路口鞠躬、與市民打招呼，完全不見對於基隆市民的關心，反而是只在乎自身的政治生涯。

李晏蓉說，如果這就是馬前總統與國民黨認知中的勤政愛民，那這個標準低到國民黨沒資格批評檯面上任何的民意代表。

她指出，至於，馬前總統說這場罷免謝國樑案，是對憲法的冒犯，更是笑話一件。

首先，馬前總統身為哈佛大學法學博士，竟然連憲法第17條規定，「人民有選舉、罷免、創制及複決之權。」都不知道？

請問依照憲法的規定，合法提出罷免，有何冒犯之有？還是馬前總統的憲法是他國憲法？

再者，馬前總統可能忘記了，過去沒有正當理由的「輸不起的罷免」，全數都是國民黨所提出的，但即便如此，各界依然尊重國民黨行使憲法所保障的罷免權，更何況本次基隆罷免的理由充足到市民們皆清楚感受其正當性，感謝國民黨再度為台灣示範何謂「我行你不行」。

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