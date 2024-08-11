基隆「拆樑行動」》謝國樑批民進黨介入 民團反嗆謝黨政不分

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉昨強調，罷免案是公民團體發起，在國民黨網軍的肉搜下，也證實成員沒有民進黨黨工職。（資料照）

2024/08/11 05:30

〔記者盧賢秀、陳政宇／綜合報導〕基隆市長謝國樑罷免案幾成定局，謝昨指稱罷免案民進黨從頭到尾積極參與，與公民團體合作。「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，罷免案是公民團體發起，在國民黨網軍的肉搜下，也證實成員沒有民進黨黨工職，反倒是謝黨政不分，最該阻止政黨介入的就是謝國樑，不要「只許州官放火，不許百姓點燈」。

謝國樑罷免案中選會擬於十六日審定，進入投票幾乎成定局。民進黨基隆市黨部主委林明智表示，罷免案從頭到尾是公民團體自行發動的，未來若有需要，支持者會出來幫忙，讓公民團體的願望能心想事成。謝國樑昨天則批民進黨對罷免案從頭到尾都積極參與，和公民團體攜手合作。

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李晏蓉昨指出，一場公民發起的罷免行動，連署第二階段破四萬三千多票，了解基隆政壇的都知道，連署者中有本來投給謝國樑的藍營支持者，否則無法達成連署目標。

李晏蓉說，謝國樑為了捍衛自己的政權，黨政不分，不只全力動員藍營政治人物站台反罷免，也與民眾黨合作，甚至在非假日期間，要求各區里長幫忙發有政黨和政治人物的扇子。最該阻止政黨介入的就是謝國樑，不要「只許州官放火，不許百姓點燈」。

黃珊珊與謝共進午餐 挺樑意味濃

民眾黨不分區立委黃珊珊昨天中午與謝國樑共進午餐，挺樑意味濃厚。謝國樑表示，民進黨從頭到尾都積極參與罷免案，只是在不同程度的露出，此外明年民進黨一手策劃的大罷免潮，要罷免國會立委，目的就是取得國會多數。市府會積極努力準備好相關應變，透過投票，證明罷免是沒有道理的。

對於謝國樑批評民進黨和公民團體攜手合作「拆樑」，從頭到尾積極參與，民進黨秘書長林右昌昨受訪反批，目前罷免案進入第二階段，連署審查狀況應該會成案，可看到謝的抹黑企圖不會成功，謝自己要面對社會對他的議論，若企圖扭曲、泛政治化，相信社會會有自己的看法。

民眾黨不分區立委黃珊珊（左二）昨與基隆市長謝國樑（右二）共進午餐，挺樑意味濃厚。（記者盧賢秀攝）

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