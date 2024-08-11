無懼馬英九「死亡之握」 謝國樑：市長選舉握了很多次、最終勝選

基隆市長謝國樑深陷罷免漩渦，前總統馬英九今天再度到基隆替謝國樑站台，謝國樑最後主動要求再握馬英九的手，因為上次選舉多握馬英九的手，最終贏得勝利。（記者俞肇福攝）

2024/08/11 15:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕繼7月21日現身基隆七堵南興市場掃街，前總統馬英九今天（11日）下午再度到基隆廟口夜市奠濟宮聲援基隆市長謝國樑，謝國樑在致詞時，質疑這次中選會非常急促，想要趕快舉行選舉，民眾都還不清楚罷免投票選項，投票就已經結束。謝國樑致詞後，更主動要求再度握起馬英九的手，他強調，2022年市長選舉，握了馬英九很多次讓他贏得勝利，這次（罷免投票）等於重選，希望能再度贏得勝利。

謝國樑說，感謝馬前總統再次來到基隆，幫選舉投票助選，有很大的幫助，他感覺，最近選情局勢，就是感覺中選會非常急促，且想很快通過這次罷免投票，盡速舉行選舉。

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謝國樑說，他在宣傳投票過程中，仍有很多基隆民眾不了解這張罷免投票選項，很多鄉親跟支持者都說「因為我們支持你，我們不會出來投這一票」，很多人以為罷免投票只有支持罷免這個選項，他直言，短時間內投票，讓民眾資訊不透明，在還搞不清楚事情前，這場投票就已經結束，這是中選會的目的，並不斷施壓，希望將選舉日期壓前。

謝國樑說，資訊不透明前提下投票是不完整的民主，感謝馬總統出來宣傳不同意罷免，並出來主持公道，呼籲大家一定要出來投票，不同意罷免。

馬總統並呼籲支持者，要出來投票，投「不同意」罷免票一票；讓善良的人、做事的謝國樑，讓替人民看緊荷包的謝市長不要被罷免。謝國樑隨即提出要求，要緊握馬英九的手，讓這次的罷免投票，能夠再度獲得勝利。

前總統馬英九今天再度到基隆替謝國樑站台，馬英九到廟口夜市奠濟宮參拜上香後，馬英九在美食攤位前呼籲基隆鄉親一定要站出來「反惡罷，挺善樑」。（記者俞肇福攝）

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