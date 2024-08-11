二度到基隆力挺謝國樑 馬英九：罷免好人是褻瀆憲法和民主

前總統馬英九表示，對比被收押的海基會前董事長鄭文燦，罷免勤政愛民的謝國樑實在是沒有正當性，罷免是人民的權利，但罷免要罷免壞蛋，罷免善良、肯做事的謝國樑是褻瀆憲法、褻瀆民主。（記者俞肇福攝）

2024/08/11 15:51

〔記者俞肇福／新北報導〕繼7月21日前總統馬英九到基隆七堵南興市場「反惡罷，挺善樑」，馬英九今天（11日）再度到基隆為基隆市長謝國樑站台。馬英九表示，對比被收押的海基會前董事長鄭文燦，罷免勤政愛民的謝國樑實在是沒有正當性，罷免是人民的權利，但罷免要罷免壞蛋，罷免善良、肯做事的謝國樑是褻瀆憲法、褻瀆民主，呼籲基隆市民一定要出來投票，用行動來反對罷免。

馬英九說，他再度到基隆廟口夜市，來力挺做事認真為市民看緊荷包的謝國樑，反觀民進黨執政，違法亂紀、貪污腐敗，實在可怕，看看被以1500萬交保又被收押的鄭文燦，罷免謝國樑完全沒有正當性。

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馬英九說，選舉、罷免、創制、複決是憲法賦予人民的權利，人民有權，才能讓官員、議員為人民做事，但是罷免要罷免對，要罷免壞蛋、不要罷免好人「謝國樑像好人還是壞蛋？」，罷免好市長真的是褻瀆憲法、褻瀆民主，這樣勤政愛民的地方首長支持他都來不及，想罷免謝的政黨，基本就只會搞政治，不會推動民主，這種政黨應該要唾棄，呼籲大家支持謝國樑，唯有這樣，基隆才能走上民主、自由、繁榮大道。

馬英九呼籲，基隆市民示範給全國民眾看，讓好的市長好好做下去，絕對不能罷免好人、能幹的人，他更指罷免謝的人只有一個理由「是你不喜歡他，他當市長把你位置搶到」，呼籲市民不能上當，支持謝國樑、反對罷免，謝國樑的成敗對基隆未來有非常大的關係，要讓貪污、腐敗的政黨失敗。

馬英九強調，基隆實施地方自治以來，沒有舉辦過市長罷免案，過去大家投票都是投贊成票，呼籲大家這次投票不要糊裡糊塗投贊成票，那可就前功盡棄。

前總統馬英九表示，對比被收押的海基會前董事長鄭文燦，罷免勤政愛民的謝國樑實在是沒有正當性，罷免是人民的權利，但罷免要罷免壞蛋，罷免善良、肯做事的謝國樑是褻瀆憲法、褻瀆民主。（記者俞肇福攝）

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