屏東青年論壇連2天登場 蕭美琴現身引驚呼

屏東青年論壇登場，副總統蕭美琴驚喜現身。（鍾佳濱立委服務處提供）

2024/08/10 16:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由立委鍾佳濱服務處、屏東縣希望工程親師協進會主辦的「喝一杯咖啡 聊下個未來」屏東青年論壇，於今（10日）、明（11日）兩天在屏東市大和咖啡舉行，邀集各大領域專家齊聚一堂，打造重磅課程，精華課程中涵蓋國際外交、公共政策、創意行銷、農業經濟、地方創生、選舉實務、文化創新，以及蔚為風潮的體育賽事，多元議題，全都一次帶給學員。

今天第一天的課程特別邀請副總統蕭美琴到場與青年交流，蕭美琴抵達現場時，現場驚呼連連，一小時的午餐時間與副總統近距離對談，學員踴躍也舉手發言，展現蕭副總統在青年族群心中的高人氣。

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蕭美琴表示，擔任副總統以來，行程與時間都需要嚴格控制，今天專程到青年論壇，駐足長達一小時，便是為了親自與青年深度交流，無論是建議或是不滿，都相當歡迎學員表達；在任何議題中，大家都會有不同意見，也可以爭執，但在台灣議題上，國人都應當一同守護我們引以為傲的民主自由。

立委鍾佳濱表示，原先僅招收40名學員，因報名人潮絡繹不絕，最後擴大辦理，錄取50位青年學員，與講師們一同喝咖啡，暢談下一個未來；回顧台灣的民主歷程中，青年是改變社會、捍衛民主的關鍵力量，自己也是學運出身，深深了解青年對於國家政策的舉足輕重，期許讓透過學員與講師們的對話，深化守護台灣的精神、培養關懷社會的胸襟，進而轉化成為參與公共事務的養分。

副總統蕭美琴驚喜現身。（鍾佳濱立委服務處提供）

副總統蕭美琴現身，青年開心自拍合影。（鍾佳濱立委服務處提供）

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