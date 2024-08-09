黑熊學院8/31彰化開訓 議員們：奧運中國打壓台灣讓報名熱烈

台灣黑熊學院成立彰化基地，多名縣議員力挺。（記者顏宏駿攝）

2024/08/09 14:31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「台灣黑熊學院」成立彰化基地，首要任務是8月31日的開訓典禮，副總統蕭美琴當天應邀擔任開訓嘉賓，立委沈伯洋擔任講師，此課程「未演先轟動」，多名縣議員挺身作彰化基地的分支據點。

議員們說，民眾對課程反應熱烈，主要原因係中國在巴黎奧運會極力打壓台灣，其次立委翁曉玲的「中國人的驕傲」激發國人的憤慨，民眾一聽到黑熊學院要到彰化開課，便立即報名。

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今天黑熊學院彰化基地召集人、立委陳素月向外界說明目前的籌備情況和開訓的課程內容。

陳素月表示，今年6月，總統賴清德先生宣佈成立「全社會防衛韌性委員會」，強調與民間力量展開對話，擴大民力的訓練與運用。為了呼應賴總統提出的國家發展戰略，將與民防教育最專業也最具規模的黑熊學院合作成立彰化基地，並在8月31日進行首場示範課程，當天將由全社會防衛韌性委員會副召集人蕭美琴副總統擔任開場嘉賓，榮譽院長沈伯洋立委擔任講師，歡迎大家踴躍參加。

她說，當天課程聚焦「軍事科普」、「資訊與認知作戰」、「避難救護與止血」、「避難準備與規劃」四大主軸課綱，目前已洐生出數十門延伸課程。彰化民眾對於黑熊學院開課反應熱烈，縣議員楊子賢、藍駿宇、張欣倩、劉珊伶、洪騰明把自己的服務處作為彰化基地的分支據點。

黑熊學院全國執行長朱福銘說，巴黎奧運成為中共對台認知作戰的「熱點」，國人若心防不夠，就可能「被認知」，例如之前「半導體」火熱時，國內就有人泡製「台積電的疑美論」、「美積電」，現在巴黎奧運是國人關注的焦點，這也是中國對台認知作戰的好機會，一句「中國的驕傲」就能惹怒多少台灣人，可見敵我意識和台灣的主體性有多麼重要。

台灣黑熊學院成立彰化基地，多名縣議員力挺。（記者顏宏駿攝）

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