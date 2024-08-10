公民團體推罷免？ 謝國樑：民進黨從頭到尾積極參與

基隆市長謝國樑認為，這次罷免案，民進黨從頭到尾都積極參與，和公民團體合作。（記者盧賢秀攝）

2024/08/10 13:39

〔記者盧賢秀／基隆報導〕中選會16日可望審定基隆市長謝國樑罷免案，進入投票幾乎成定局。民進黨基隆市黨部主委林明智表示，公民團體推動罷免謝國樑，未來若有需要合作，支持者都會出來幫忙，讓罷免的願望能心想事成。謝國樑今天把矛頭指向民進黨，批評民進黨和公民團體攜手合作，從頭到尾都積極參與。

民進黨立委王正旭昨天在基隆市成立服務處，林明智受訪時表示，國民黨自始至終都認為，這場罷免案是由民進黨暗中主導，但事實上，從頭到尾是公民團體自行發動的。

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林明智不諱言，黨部的立場當然希望支持，但目前沒有任何規畫，罷免活動是以公民團體為主，主軸應在他們身上，但未來有需要任何合作，支持者會跳出來幫忙，讓公民團體的願望能心想事成。

謝國樑今天則回應，罷免案民進黨從頭到尾都積極參與，只是在不同程度露出的情況不同，從頭到尾都是公民團體和民進黨攜手合作所主導的罷免案。

謝國樑表示，他們不但了解此情況，一直以來有充分的準備，民進黨不只今年，明年民進黨一手策劃的大罷免潮，要罷免國會立委，目的就是取得多數。他們會積極努力準備好相關應變，透過投票，證明罷免是沒有道理的。

謝國樑近來每天一大早到各地直播宣傳市政、向市民問安，謝國樑說，有很多人跟他打招呼、加油，從直播顯示，很多人不支持罷免，從民調數字、街訪、直播畫面，民眾認為是勞民傷財，罷免是執政黨重選的手段，他相信民眾是了解的，最後也會反映在投票上。

謝國樑說，如果成案後要投票，未來的重點就是宣傳不同意的民眾一定要出來投「不同意票」。

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