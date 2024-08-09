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藍白砸186萬公費打國會擴權釋憲案 民進黨：律師表現不好淪冤大頭

民進黨發言人戴瑋姍（右起）、新竹市議員曾資程、劉康彥召開「市長貪污市政倒退，白營執政慘不忍賭」記者會。（記者叢昌瑾攝）

民進黨發言人戴瑋姍（右起）、新竹市議員曾資程、劉康彥召開「市長貪污市政倒退，白營執政慘不忍賭」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2024/08/09 14:15

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院的藍白陣營以186萬元律師費打憲法法庭訴訟，4個聲請方的律師報酬則是145萬元，國民黨指控政府以2年千萬元公帑養御用律師事務所。民進黨發言人戴瑋姍今（9）日回應，這完全是錯誤指控，反觀民眾黨團總召黃國昌現在打模糊仗，可能是冤大頭，才用高金額請到表現不夠好的律師。

憲法法庭就「國會擴權法案」釋憲案6日召開言詞辯論庭，根據「政府電子採購網」資訊，代表立法院方的藍白陣營共派出4位律師，費用共計186萬元，其中以律師林石猛80萬元報酬最高；反觀四個聲請方的11位律師報酬為145萬元，每位約15萬元，甚至有學者義務幫忙。

國民黨文傳會主委李彥秀指控，這次以30萬元替行政院訴訟的大恆國際法律事務所，光是這2年就承接政府標案超過千萬元，民進黨拿人民血汗錢，豢養一批御用律師事務所。黃國昌則稱「不便評論」，並指該律師事務所應該與行政院前政委張景森關係比較多一點。

對此，戴瑋姍今在民進黨中央黨部應詢直言，這完全是錯誤指控，每一個法律案件都是case by case，相信從這次憲法法庭可看到，民進黨方面的律師表現非常好，過去也都致力公益，完全可受公評。

戴瑋姍說，反觀黃國昌現在打模糊仗，可能是冤大頭，才用這麼高的金額請到這種律師，在憲法法庭表現不夠好，在直播上都看得非常清楚。

民進黨立委王定宇則說明，憲法法庭各機關代表當然都是政府標案、公費支出，這無可厚非，不管是立法院、總統府、行政院、監察院等各機關都是以公開標案聘請律師、代表人參與憲法法庭攻防，可以看到公開招標資訊。

王定宇說，贊成合憲方，光是民眾黨建議的一名律師林石猛就高達80萬，比反方全部加起來還多；立法院代表加起來超過180萬元，加上憲法法庭表現高下立判，這些民脂民膏值不值得？社會自有公評，這也讓人納悶，藍白擴權法案在立法當時為何不充分討論，未來釋憲案出來後敗訴一方該不該賠償？不同機關所聘請律師，公費支出差異相當大，表現卻是高下立判。

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