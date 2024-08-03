林郁婷、羅嘉翎都是新北人！侯友宜、藍綠議員全力聲援

新北市長侯友宜聲援來自新北市的拳擊好手林郁婷，期勉繼續奮戰不懈。（記者翁聿煌攝）

2024/08/03 17:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣拳擊女選手林郁婷，參加奧運賽事捲入性別風波，她的家鄉在新北市。新北市長侯友宜今天也發言表達支持，「新北女力、有妳真好」；藍綠議員也不分黨派力挺，民進黨議員卓冠廷起底狂抹黑林郁婷等選手的背後組織，指他們在意的才不是性別；國民黨議員戴湘儀主張，政府應該強硬起來，力挺林郁婷、幫助她採取法律行動，跨海提告作家J.K.Rowling。

侯友宜今天出席新北市立圖書館三芝分館的動土典禮。他指出，他有看拳擊國手林郁婷在16強的比賽，真的打得非常好，已經搶進8強，他會繼續為林郁婷加油打氣。他也提到三芝有一個即將出賽的跆拳道國手羅嘉翎，上次在東京奧運表現非常亮眼，拿到銅牌，羅嘉翎不但是三芝之光，也是新北之光，更是台灣的榮耀。

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卓冠廷在臉書PO文指出，這整段故事，就是一個由俄羅斯總統普丁好友擔任主席、且早已因為各種爭議被奧會除名的組織IBA，決心在奧運期間和奧會高調對幹，結果牽連無辜優秀的拳擊選手的超大鬧劇。

卓冠廷說，現任IBA主席Umar Kremlev（烏馬爾 克萊姆列夫），由普丁協助他的「愛國者拳擊推廣公司」，企圖一步一步掌握拳擊運動，IBA因為弊端連連，遭國際奧會IOC除名後，今年更是高調對幹。他日前訪問中國，宣傳俄羅斯和中國要一起團結，「用傳統家庭的價值觀維護人類價值」，其中體育是最有利的方式；所以不難理解，為何台灣林郁婷和阿爾及利亞的哈利夫，會成為IBA發動攻擊的對象，背後極大可能是因為被奧運抵制的俄中作為盟友，在拳擊這項運動中，要用IBA來對抗國際奧會。

戴湘儀表示，「我們同為女生」，都可能在各個崗位遭受到各種質疑，但身為女生會克服、會證明自己的實力，她呼籲政府應該強硬起來，力挺林郁婷、幫助她採取法律行動～跨海提告作家J.K. Rowling，讓國際看到台灣對於性別歧視的態度，在最高殿堂的運動賽事奧運不該發生這樣的行為，這些「歧視的發言」應該要被正視、並要求賠償與道歉。

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