駁赴金與中方人員無互動 梁文傑：有握手致意

中國快艇越界金門海域翻覆案善後協商落幕，海巡署副署長謝慶欽（右）握著中國晉江市紅十字會顧問莊東航（左）的手，一切盡在不言中。（資料照，記者吳正庭攝）

2024/08/01 19:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國快艇在金門海域翻覆釀2死案，兩岸日前達成協商共識，赴金督導協商準備工作的陸委會副主委梁文傑今透露，上月30日有在公祭現場跟中方代表泉州台辦副主任李朝暉、罹難者家屬握手致意，並非外界所說「零互動」。

關於兩岸簽署協商共識，並將船員遺體及船隻返還中方，中國國台辦昨（7月31日）聲稱，此次溝通與「兩岸協商談判」無關，要求台灣方面盡快查明真相。

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國台辦發言人陳斌華指出，我們再次敦促台有關方面盡快查明真相，做出公正的調查結論，對涉事人員做出相應處理。

陳斌華說，台灣有關方面應當尊重兩岸漁民，長期在傳統漁區作業的事實，停止抓扣中國漁船，和用粗暴危險方式對待中國漁民，保證漁民生命財產安全。

對此，梁文傑在陸委會記者會表示，這次協商是「當事人」對「當事人」之間，雙方就慰問金、遺體和船隻歸還問題達成共識。他強調，外界對此很多定位和定性，「在我看來都是不必要的，最重要是把事情處理完畢」。

國台辦重提「惡性」撞船，是否有善意被破壞的感覺？梁文傑回應，「善意都是互相的」，雙方都有善意，但同時也都有壓力，希望0214事件能夠解決，讓兩邊走得比較近一點，不要再回到緊繃狀態。

針對外界質疑他在金門與對岸官員「零互動」，梁文傑受訪說，他有跟中方代表泉州台辦副主任李朝暉、罹難者家屬握手致意，並非媒體報導所說「零互動」。

另外，胡姓退役士官和澎湖漁船「大進滿88號」遭中國扣押，均未返台。梁文傑指出，這兩件是完全不同之事，「大進滿88號」中方會用他們的法律處理，至於胡姓退役士官「私行拘禁」到現在5個月，我方希望趕快放人，因為這是不文明的做法。0214事件解決後，希望能夠有好的期待，不過還是要看實際做法。

關於近日有大量中國漁船出沒到我方海域捕魚，梁文傑強調，中國現在是處於休漁期，船隻照理不准出海作業，但漁民為了討生活，許多船隻在休漁期前就到海上作業，這段期間有很多中國漁船到我方海域，我方當然不希望看到這種情況發生，這種情況也違反對岸法律，希望中方加強執法，我方也會進行執法。

陸委會副主委梁文傑今日透露，上月30日有在公祭現場跟中方代表泉州台辦副主任李朝暉、罹難者家屬握手致意，並非外界所說「零互動」。 （記者陳鈺馥攝）

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