救國團敗訴！法院認證KMT附隨組織 黨產會官員：極具示範作用

行政院黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，救國團不服提起行政訴訟，歷經5年審理，台北高等行政法院今日正式宣判，救國團敗訴。（資料照）

2024/08/01 19:18

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救國團否認是國民黨附隨組織提告 今遭法院打臉認證

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，救國團不服提起行政訴訟，歷經5年審理，台北高等行政法院今日正式宣判，救國團敗訴，被法院認證是黨的附隨組織；黨產會官員表示，救國團附隨組織案的判決，極具示範作用。

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北高行判決指出，被告黨產會認定原告救國團為國民黨之附隨組織，於法並無違誤，救國團訴請撤銷原處分，為無理由，應予駁回。

理由提到，救國團成立後至少迄於60年間，其營運及人事預算係採政府編列，再由國民黨「代領轉發」之模式；而救國團據以辦理青年休閒育樂活動的各活動中心，復可認係在黨國體制下，由管理機關低價甚至無償撥用土地，其上建物及原告前總團部大樓之興建，且經政府挹助大量經費，國民黨與原告在財務上從屬的密切關係可以認定。

理由直指，卷證顯示至少志清大樓、各地青年活動中心的興建，均有政府大量補助，自待救國團與國民黨、乃至國家間釐清權屬，救國團逕作為自身資產，且未有曾於88、89年間與國民黨或國家清算資產之舉證說明，故黨產會認定救國團非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，遂可支持。

官員指出，救國團附隨組織案的判決，極具示範作用，因為之前國民黨黨營事業中投、欣裕台公司附隨組織案，畢竟是國民黨百分之百持股的公司，救國團這一案勝訴後，不僅有助追討救國團不當黨產，也為婦聯會、救總等案起了示範作用。

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