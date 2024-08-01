TaiwanPlus內容以英文為主 審計部：對歐州、大洋洲及非洲推廣成效不佳

審計部指出，TaiwanPlus影音內容播出僅以英語為主，字幕也是僅要求以英文播出，與計畫所列育成多元語言人才及規劃多元語言節目等目標及工作項目未能契合。（資料照）

2024/08/01 15:03

〔記者林哲遠／台北報導〕TaiwanPlus為台灣首個全英語新聞資訊內容的國際媒體平台，致力於向國際推廣台灣人文。不過，審計部最新總決算審核報告指出，TaiwanPlus平台影音內容與字幕僅以英語為主，觀看來源集中於亞洲及美洲，對歐洲、大洋洲及非洲等地區推廣成效尚待加強，要求文化部宜研謀改善。

審計部指出，文化部為建置對外傳播台灣觀點，展現台灣多元特色及發展脈動，辦理發展國際數位傳播計畫，補助具國際傳播專業的法人組織建置國際影音串流平台TaiwanPlus，製播具台灣特色節目，藉由多樣性節目，透過數位行銷通路向全球傳達台灣文化價值，計畫總經費58億元，2021至2022年度累計編列預算數為28億8305萬餘元，累計執行數27億5305萬餘元，執行率95.49%。

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審計部表示，文化部建置TaiwanPlus於2021年8月30日正式開播，並於隔年委請財團法人公共電視文化事業基金會辦理，目標包含向世界傳送正確可信賴的台灣訊息、培養國際新聞人才、育成多元語言節目製作人才、透過節目創意鼓勵英語及多元語言學習等4項。

審計部提到，不過TaiwanPlus影音內容播出僅以英語為主，字幕也是僅要求以英文播出，與計畫所列育成多元語言人才及規劃多元語言節目等目標及工作項目未能契合。自2023年1月1日至10月16日止，TaiwanPlus全平台累計觀看次數共計4333萬餘次。

數據顯示，若分別以官方網站、APP及YouTube累計觀看次數的比例來分析，屬亞洲區域為67.6%、71.1%及55.5%居冠，美洲為20.6%、17.7%及31.0%次之，亞洲及美洲合計分別為88.2%、88.8%及86.5%，均已超逾85%，顯示TaiwanPlus對歐洲、大洋洲及非洲等地區推廣成效尚待加強。

另外，TaiwanPlus觀眾滿意度調查80分為發展國際數位傳播計畫之績效指標之一，調查顯示，去年度觀眾整體滿意度結果雖為82.3分，但在台外籍人士對節目滿意度僅71.9分，台籍人士對新聞滿意度78.1分。

對此，文化部回應，將督促公視產製兼具全球視野及台灣觀點的內容，並評估建立多元語言字幕，以提升全球使用者之觀看意願及使用率；同時督促公視持續重視觀眾收視回饋，以深化影音內容質量。

TaiwanPlus去年觀看次數區域佔比。（翻攝審計部最新總決算審核報告）

TaiwanPlus去年觀眾滿意度調查。（翻攝審計部最新總決算審核報告）

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