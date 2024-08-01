政院否認2030重啟核電但可討論 江啟臣：讓人感覺政策反覆

立法院副院長江啟臣。（資料照）

2024/08/01 15:01

〔記者劉宛琳／台北報導〕有媒體報導指行政院長卓榮泰在接受《日經》專訪表示，2030重新考慮使用核電，遭政院否認並公布卓受訪逐字，卓僅表示可以討論。立法院副院長江啟臣今受訪表示，卓榮泰的說法讓人覺得政府政策有點反覆，政府應說明清楚，不要讓政策的不確定性去妨礙產業的發展，引起人民的擔憂。

卓榮泰在接受《日經》專訪時回應，2030年對於新能源的開發應該是一個關鍵的時機，新的能源如果沒有安全的問題、沒有核廢料必須處理的問題，而且世界的潮流和台灣的共識都能夠接受，他覺得應該是開放討論的。未來的核能解決不了今天的問題，但是未來的核能都有任何的可能，我們都可以去討論。

請繼續往下閱讀...

江啟臣表示，政府過去說2025非核家園，但之前經濟部長郭智輝本來也有說核能可以考慮，核電廠可考慮研議，但後來又改口。而現在卓榮泰又說可以討論，但是在2030。

江啟臣說，到底政府的政策是什麼，這恐怕要給人民、產業一個很好的交代和說明，不要讓政策的不確定性去妨礙產業的發展，引起人民的擔憂。

而針對行政院發言人陳世凱表示，現階段行政院的工作重點，包括將興建中的電廠如質、如期地完成，未來將持續開發多元綠能。對此，江啟臣表示，如果過度依賴火力發電，減碳的問題就無法解決，雖然政府的能源政策告訴我們不會缺電，但不希望不會缺電不是用人民的健康來換，太過度依賴單一能源的選項也會影響到國家的安全。

江啟臣說，政府要用燃氣發電取代燃煤發電，但燃氣要蓋燃氣槽，其安全和是否影響港口運作都有它的成本存在。江強調，負責任的政府應該要對這些問題做好評估，拋棄成見和意識形態，好好來面對這些問題，找辦法不要找理由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法