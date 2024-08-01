卓榮泰向原住民族致敬 平埔族代表擬納入政院原推會

政院長卓榮泰今日在行政院院會表示，他要再度代表政府向原住民族致敬。原住民族曾是台灣這塊島嶼唯一的主人，而「中華民國台灣」是我們共同的國家。（資料照）

2024/08/01 14:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕8月1日是「原住民族日」，行政院長卓榮泰今日在行政院院會表示，他要再度代表政府向原住民族致敬。原住民族曾是台灣這塊島嶼唯一的主人，而「中華民國台灣」是我們共同的國家；原民會指出，將修正「原住民族基本法推動會」設置要點，納入平埔族群代表。

原民會今日在行政院會報告「原住民族政策新藍圖」，說明將配合賴清德總統及行政院政策推動「原住民族歷史正義與轉型正義」；原民會主委曾志勇指出，總統府原轉會已完成階段性任務，應回歸行政院「原住民族基本法推動會」推動後續工作。

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卓揆強調，原住民族曾是台灣這塊島嶼上唯一的主人，而「中華民國台灣」是我們共同的國家，原住民族不但積極守護台灣的山林與土地，發展出豐富而獨特的文化，更與各族群共存共榮，讓多元價值與文化成為台灣面向海洋、擁抱世界的珍貴資產，也期盼全體國人也都能向原住民族致敬。

卓揆表示，8年來，政府在推動原住民族語成為國家的正式語言，立法落實原住民族健康權，修正礦業法納入原民諮商同意機制等方面取得具體的進展。政院已經盤點各部會的資源、計畫與措施，未來將在既有的基礎上，透過國家希望工程的推動，持續深化原住民族權益的保障，促進各領域的發展；對於都會原住民的生活、教育、健康及就業等權益也以相關政策配合推動。

卓揆指出，總統府原轉會已獲致許多重大成果，相關工作即將進入行政機關推動執行階段，接續則交由「行政院原住民族基本法推動會」辦理，請原民會妥適規劃推動事宜，以落實原住民族的歷史正義，回應人民的期待。

原民會說明，原住民族轉型正義是以原住民族史觀、歷史事實為基礎，並推動「原住民族基本法」已建構完整的原住民族權利體系架構。而總統府原轉會於2016年因政府向原住民族道歉而設置，並完成多項原住民族權利流失的真相調查，接下來則是如何將調查結果依原基法規定落實到政府各項施政。

原民會提及，原推會與原轉會最大不同點在於，主題小組的設置及平埔族群代表參與。要強調的是，接下來將修正原推會設置要點，納入平埔族群代表，並設置專案小組，昭示原住民族歷史正義與轉型正義的工作不會間斷。

另外，凱米颱風造成台灣山區多處災情，原民會今日於行政院院會陳報「原住民災後協處措施」。

原民會綜合規劃處長雅柏甦詠．博伊哲努會後表示，災害救助部分，死亡最高5萬元、重傷者最高3萬元，無人傷亡生活困境家戶，每戶最高1萬元。

雅柏甦詠．博伊哲努說，也會提供臨時工作給原住民，每小時183元，每月最高150小時，補助期限最長2個月；住宅重建補助部分，每戶20萬至50萬元，住宅修繕每戶最高11萬元。

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