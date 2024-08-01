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金酒銷中受挫 包材報廢損失竟怪「酒駕罰則提高」

監察院近日公告112年度金門縣總決算審核報告中，竟將「國內近年酒駕罰則提高」列為金酒銷售遲緩原因之一，令人費解。（資料照）

監察院近日公告112年度金門縣總決算審核報告中，竟將「國內近年酒駕罰則提高」列為金酒銷售遲緩原因之一，令人費解。（資料照）

2024/08/01 13:17

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院近日所公告112年度（2023年）金門縣總決算審核報告中，縣營金酒公司營收達6.7億餘元，較前一年度減少1.58億元，且因為打入中國市場而成立廈門分公司銷售不如預期等因素，導致包裝材料大量囤積需報廢造成營業損失。然而，審核報告中竟將「國內近年酒駕罰則提高」列為金酒銷售遲緩原因之一，令人費解。

監院近日公告各縣市政府112年度總決算審核報告，其中金門縣審計室所提報告中，縣營金門酒廠實業股份有限公司（金酒公司）112年度收入達6.7億餘元，較111年度減少1.58億餘元，也較110年度收入少1.34億餘元，呈下滑趨勢。

報告指出，金酒公司過去20幾年間陸續成立台北、台中、高雄分公司，以及桃園、尚義、欣欣百貨等銷售據點，更在中國廈門成立分公司並設立夏禾直營店，然而中國銷售市場未如預期，金酒廈門公司酒品庫存難以去化，導致減少營收及增加庫存成本，截至2023年底，該分公司仍有存貨2.98億餘元未銷售。

另，審核報告顯示，金酒公司持續開發新品拓展市場，但卻未能確實管控包裝材料採購數量，導致相關材料於庫房囤積多年須辦理報廢，徒增營業損失。

然而，審核報告卻將總金額達7846萬餘元的近300項囤積酒瓶，歸因於中國推行禁酒令及飲酒消費習慣改變，甚至稱「國內近年提高酒駕罰則」導致白酒市場需求快速下滑，相關原因令人費解。

報告稱，金酒公司未考量市場環境變遷、消費者習慣改變等因素，檢視各項酒品銷售狀況適時調整包材採購數量，導致庫房效能降低、徒增損失，已函請金酒檢討改善，金酒也承諾將要求業管單位，每季整理滯存於庫房逾5年之包材，檢討庫存去化進度，並於每月主管會議報告處理情形。

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