曝退休後下一步！陳佩琪：考慮加入民眾黨「公開幫候選人站台」

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今日在臉書發文表示，退休後沒了公務員身分，她有認真考慮加入民眾黨。（翻攝自陳佩琪臉書）

2024/07/31 19:28

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，在北市立聯合醫院任職36年，她5月在臉書宣布將在9月底提前退休。陳佩琪今在臉書發文表示，退休後沒了公務員身分，她有認真考慮加入民眾黨，除可公開幫候選人站台外，還有一項功能，就是可以提升黨員的平均年紀。

陳佩琪透露，明天柯文哲要先南下高雄了解這次颱風的災情，並代表民眾黨表達關懷之意，本和他約定要一起南下參加黨慶的，但因南部颱風的關係，就由他一人先下高雄，自己則晚兩天再下去和他會和。

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陳佩琪說，她有公務員的身分，每到選舉，除了能正式站先生的檯外，其他候選人的場子只能用演講的方式去幫忙拉抬。退休後沒了公務員身分後，「我有認真考慮加入民眾黨，除可公開幫候選人站台外，還有一項功能，就是可以提升黨員的平均年紀，誰說民眾黨沒有像我這種年紀的黨員呢？」

陳佩琪表示，常有人問她退休後要做什麼，想想除了維持醫生本業外，就是看到去年競選活動時，幕僚利用空檔帶她參加一些公益活動，曾去過一個原住民幼童和家屬的感恩餐會，那天出門前，隨手拿了家裡的一些零用金捐贈給他們，心想退休後若柯文哲許可，可以寄身在他的公益基金會中，幫忙做些公益義診活動。

此外，陳佩琪提到，昨天柯文哲上個節目後，開始改攻柯有「圖利」罪，還說是他自己自爆承認的，心想台灣興文字獄的手法還真是高明。不過，她對京華城一點看法也沒有，因為一點也不擔心。

陳佩琪認為，法律還是要講求證據，柯文哲說的交辦處理，他不知何時開會，也不知道開了幾次會，更不知每次開會的委員有誰，要是事前有跟這些委員暗通款曲的話，想也知道內容早就被監聽了，民進黨會放過他嗎，檢調早就拿出監聽錄音檔把人帶走了，搞不好檢調聽到內容都會背了也說不定。

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