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凱米受災戶安置補助只到今晚引不滿 高雄市府回應了

高雄市三民區日安地球大樓住戶，希望市府能延長旅館住宿補助時間。（記者葛祐豪攝）

高雄市三民區日安地球大樓住戶，希望市府能延長旅館住宿補助時間。（記者葛祐豪攝）

2024/07/31 18:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對凱米颱風受災戶，高市府補助安置居住旅館或飯店，每人每晚最高補助1200元，但補助於今（31日）晚結束，引發一些受災戶不滿；對此，市府強調此次受影響的民宅，台電、台水均已恢復供電及供水，考量補助金的一致公平性，對住戶的旅館住宿補助只提供至今晚。

高雄市三民區日安地球大樓是此次淹水重災區，800輛汽機車慘遭滅頂。住戶反映，高市府26日晚間起，補助凱米颱風受災戶安置居住旅館或飯店，每人每晚最高補助1200元，但昨天突然傳出，補助只到今晚，明天（8月1日）起不再補助相關費用。

住戶強調，目前仍看不到復原的時間點，家裡已經有電，但蓄水池遭汙染水，仍然沒水，公共區域的電梯毀損也不能搭，還是得暫住旅館，如果沒有補助，是一筆不小開銷，希望市府能延長補助時間。

對此，高市府表示，提供旅館費用補助的期限，是直到台水恢復供水、台電恢復供電的日期當晚，經清查，此次受影響的民宅，台電、台水均已恢復供電及供水。

高市府強調，若社區大樓內部，因考慮設備維修或更換，以致延遲恢復供電供水，不屬補助旅館費用的範圍，考量補助金的一致公平性，對住戶的旅館住宿補助提供至今晚止。

市府也提醒，此補助並非普發，而是要憑飯店或旅宿收據，逕向各區區公所進行核銷。

國軍弟兄協助清理日安地球大樓地下室。（記者葛祐豪攝）

國軍弟兄協助清理日安地球大樓地下室。（記者葛祐豪攝）

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