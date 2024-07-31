金門事件落幕 朱立倫稱可看到兩岸惡意螺旋不斷上升

國民黨主席朱立倫31日出席主持中常會。（記者廖振輝攝）

2024/07/31 15:03

〔記者施曉光／台北報導〕金門海域在今年2月發生中國三無船（無船名、無船舶證書、無船籍港口登記）越界翻覆並釀2死事件，昨天兩岸代表在金門金湖飯店重啟協傷病達成共識，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話指出，這個事件從2月延宕至今，有人說遲到總比不到好，但其中可以看到兩岸之間的惡意螺旋，尤其在賴清德總統就任之後，不斷上升，讓全民擔憂。

朱立倫表示，這次能讓金門事件落幕，他要特別感謝國民黨立委陳玉珍、金門縣政府以及兩岸紅十字會人士的努力，但相信單靠民間團體、立委以及地方政府努力還不夠，如果未來兩岸繼續因為民進黨的意識型態以及賴清德總統的發言與各項作為，再次提高對立，未來還會有很多不可預期的變數。

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朱立倫說，美國外交智庫委員會建議兩岸一定要直接對話，這也是國民黨的長期主張，兩岸只有對話取代對抗，交流取代交惡，才能降低敵意螺旋，過去國民黨堅持主張對話交流，卻遭民進黨不斷的抹紅與攻擊，陳玉珍接下來還要與台灣旅行業者與對岸溝通擴大交流，這些都是為了降低衝突、解決問題，民進黨如果再以意識型態、對抗，把反中、抗中做為政治提款機，對民眾以及兩岸關係的傷害會很嚴重，他希望民進黨與賴清德要好好思考，為兩岸關係創造對話與交流空間。

此外，朱立倫還表示，立法院已經通過NCC人事相關法律的修正案，政府必須依法遵循辦理，但行政院竟利用模糊空間，在總統還未公告之前，讓原NCC副主委可以延任代理主委，如果各政府機關都是以這種方式行政，視法律為無物，台灣要如何成為依法行政的國家？

朱立倫痛批行政院帶頭違法，製造國會與行政部門對立，並且提醒賴清德總統，如果造成朝野更大的衝突，絕對會得不償失，他並批評NCC長期以來成為操控媒體、掌控言論以及限制言論自由的「東廠」，現在是台灣要走出言論自由，讓NCC成為超越黨派、公正機關的關鍵時刻，如果民進黨仍執迷不誤，將會破壞台灣的媒體環境，並傷害台灣的民主自由。

此外，朱立倫也感謝各地在颱風過後辛苦救災、防災，過程中各地的縣市長、民代，用同島一命的精神，做好救災、災後工作，他感謝很多縣市長提供救災機具給一些需要的縣市，並強調災後一定要反省檢討，過去政府花了這麼多的預算治水，為何無法達成功效？預算的效用以及治水功能問題，都要徹底反省檢討。

最後，朱立倫還說，在奧運期間，國人不要苛責選手，大家應該共同團結，為選手加油。（15:40更新）

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