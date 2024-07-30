審計部：2023年詐欺案件及財損金額 創6年新高

審計部點名，國家通訊傳播委員會（NCC）擔任「堵詐－電信網路」的統籌機關，應持續精進堵詐措施。（資料照）

2024/07/30 22:26

〔記者林欣漢／台北報導〕審計部29日發佈中央政府總決算審核報告，針對政府推動打擊詐欺執行情形，統計2018年至2023年詐欺案件及財損金額，均於去年創下新高紀錄，分別為3萬7984件、88億餘元。審計部表示，各部會宜就打擊詐欺政策整體層面，及依「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」所定建立防詐知能、防堵詐騙資訊、攔阻詐欺金流及偵查打擊詐欺等四大面向，持續採取精進措施。

立法院已於本屆第一會期三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「洗錢防制法修正案」及「刑事訴訟法修正案」，完善打詐執法工具。審計部表示，行政院將持續落實推動各項打擊詐欺工作，以擴大遏阻詐欺成效。

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據內政部警政署統計，2018年至2023年的詐欺案件及財損金額，均以去年3萬7984件、88億餘元最高。而案件數比2022年的2.95萬件增加28.72％，財損金額也比2022年的73億餘元增加21.17％。

審計部指出，去年詐欺案件中，前三類分別為投資詐欺1萬1719件、占30.85％、網路購物詐欺（含一般購物詐欺）8346件、占21.97％，及解除分期付款詐欺6992件、占18.41％，財損金額分別為53億餘元、5億餘元及8億餘元。

審計部認為，投資詐欺案件數及金額快速成長，已居所有詐欺案件類型之冠，政府已修正證券投資信託及顧問法因應，增訂投資廣告實名制及移除違規廣告的規定，但實務執行上，仍面臨冒名刊登、移除後重複刊登情形嚴重、境外公司廣告源頭管制不易等問題，允宜研謀加速推動打詐專法立法進程，並預為籌謀分工機制。

審計部並指出，近年詐欺犯罪者不斷變換詐騙手法及管道，但防詐宣導是以觸及人數作為績效指標，難以客觀反映民眾識詐意識提升程度；另高齡被害人數增加，又以投資詐欺最多，但部分文宣的宣傳管道以網路媒體為主，未考量高齡者獲取資訊管道的偏好。

審計部點名，國家通訊傳播委員會（NCC）擔任「堵詐－電信網路」的統籌機關，訂定「每年攔阻簡訊3千萬則」、「每年人頭門號停斷話5千門」等2項分項指標，但NCC針對分項指標未配合滾動修正，去年6至12月合計，攔阻詐騙簡訊444.6萬則、人頭門號停斷話1157門，占分項指標目標值僅14.82％、23.14％，達成情形未如預期，應持續精進堵詐措施。

審計部也提到，部分警察機關受理報案後，未及時在165反詐騙系統平台開立案件，且刑事警察局也未定期追蹤165反詐騙系統平台轉介案件後續辦理情形，不利案件偵辦作業；另外，部分網路涉詐案件也沒有依照規定落實165反詐騙系統平台填寫涉案網站資料，不利於蒐集通報詐騙網站、違規投資廣告，即時阻絕詐騙發生。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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