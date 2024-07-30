藍委要求公視下架罷樑影片 罷樑公民團體：國民黨只有藍綠沒有是非

「山海公民拆樑行動」公民團體發言人李晏蓉批國民黨只有藍綠、沒有是非對錯，漠視基隆市民真實聲音。（記者盧賢秀攝）

2024/07/30 16:42

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨立委王鴻王鴻薇、林沛祥昨天開記者會，指公視播出罷免基隆市長謝國樑的專題不中立，已向國家通訊傳播委員會（NCC）、基隆市選委會檢舉公視，並要求下架影片。罷樑公民團體表示，很遺憾看到國民黨眼中只有藍綠、並無是非對錯，完全漠視「基隆市民」的真實心聲。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，請林沛祥與王鴻薇說明，公視以公民的角度呈現普通市民在政治參與的過程，與「黨媒」到底有何關聯？

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此外，林沛祥是基隆市民選的立委，觀看影片時，理應給基隆市民更多的理解與關懷。遺憾的是，基隆唯一的立法委員林沛祥與王鴻薇同台指責基隆市民，令人懷疑林沛祥的立場強烈具有政黨色彩。2位立委在記者會上的訴求與主張，真實性令市民難以信服。

李晏蓉說，2位委員分別在先前說出「中選會介入基隆罷免案」、「要搧正在為基隆發聲的市民巴掌」等煽動性言論，完全忽視基隆市民在行使罷免權時所面臨的打壓，以及來自公權力的行政干預，更直接讓相關參與人員感到人身安全受到嚴重威脅。

此外，林沛祥先前與洪孟楷、王鴻薇等人，在立院開議期間提案修正衛星廣播電視法草案，就是為有高度爭議的特定電視台護航，現在卻站在道德制高點上質疑公視的專題報導，這樣的雙標，實在令人感到荒謬。

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