火車站發政策筆記本遭質疑違規 謝國樑：沒談罷免或反罷免

基隆市長謝國樑一連2天到基隆火車站發政策筆記本，民眾質疑違法，謝國樑強調只談政策沒談選舉。（圖擷取謝國樑臉書）

2024/07/30 15:25

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謝國樑連2天在台鐵基隆站發文宣 網質疑違反規範

〔記者盧賢秀／新北報導〕面臨罷免危機的基隆市長謝國樑，一連2天在基隆車站向通勤族問候，並發放政策筆記本，遭網友質疑違反台鐵規範，向台鐵檢舉；台鐵回覆已有請鐵路警察處理，台鐵基隆站表示，將確認謝國樑行為是否涉及選舉性質，將會依規定處理。

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謝國樑則回應，他向市民問候、說明市政發展，近距離傾聽基隆市民的真正心聲，沒有宣傳罷免或反罷免，怎麼會是政治活動？並未違反法規規範。至於政策筆記本，是讓民眾了解市府做了那些工作，只談政策不談選舉，沒有所謂公器私用的問題。

網友在網路平台上質疑，謝國樑在台鐵基隆火車站發政策筆記本不符規定，根據「台鐵局場地短期出借作業須知」第6點「申請手續」的第7項規定：婚喪喜慶、政治性、政黨（如選舉、政治性演講、造勢等）等活動或其他足以影響旅客出入、營運設施安全、台鐵形象及周邊環境安寧的活動，不予出借。

網友向台鐵檢舉，台鐵回覆已有請路警處理；網友表示：「接下來就看看國樑會不會繼續在行政中立的台鐵發小本本、或是處理的人會不會反過來被處理。」

台鐵基隆站表示，將先確認是否進入罷免的選舉期間？了解謝國樑的行為是否有選舉造勢性質，將會依規範處理，希望民眾和團體辦活動時遵守規範。

據鐵路警察局表示，有到現場了解，謝國樑並未進入站體，也沒有影響旅客進出，沒有違反規定。

基隆市長謝國樑一連2天到基隆火車站發政策筆記本，民眾質疑違法，謝國樑強調只談政策沒談選舉。（圖擷取謝國樑臉書）

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