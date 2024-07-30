IPAC峰會致詞 賴清德：台灣盡力與夥伴共同撐起「民主保護傘」

總統賴清德今日下午於IPAC峰會致詞表示，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅，台灣會盡一切力量，跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」。（IPAC提供）

2024/07/30 14:47

〔記者黃靖媗／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今（30）日在台北君悅酒店舉辦年度峰會。總統賴清德下午致詞表示，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅，台灣會盡一切力量，跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」（Democratic Umbrella），讓民主夥伴國家免於威權擴張的威脅。

賴清德致詞時首先感謝與會的49名國會議員們不怕打壓、不遠千里而來，展現各國對台灣的重視與支持，也向全球民主夥伴發出重要訊息，「民主需要團結，民主需要守護！大家更以行動證明，願意為對抗威權主義擴張而努力」。

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賴清德指出，台灣位於第一島鏈的戰略位置，站在世界民主防線的最前緣；中國近年來在東海、南海擴軍，不僅在台海進行軍事演習，也與俄羅斯在南海、西太平洋區域，進行海空聯合演習，本月北約峰會的聯合宣言也指出，中國是俄烏戰爭的「關鍵支持者」。

賴清德指出，中國威權主義的對外擴張，除了對周邊國家進行軍事恫嚇，也藉由外交打壓、經濟脅迫、網路攻擊、散布錯假訊息等手段，不斷提升灰色地帶侵擾，破壞區域的穩定。賴清德也指出，中國的擴權行為也常透過法律戰或扭曲歷史，其中聯合國大會第2758號決議，就是非常顯著的例子。

藉此機會，賴清德也特別感謝美國政府及歐洲議會等國際力量，分別透過公開說明或決議，反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，與「一中原則」不當連結，企圖用來限縮台灣的國際參與，並且建構中國武力犯台的法理依據。賴強調，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅，台灣會盡一切力量，跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，讓民主夥伴國家免於威權擴張的威脅，攜手促進世界的民主、和平與繁榮，這是台灣對國際社會的承諾，也是台灣當前的全球願景。

賴清德說明，台灣將以強化國防力量、建構經濟安全、加強與民主國家肩並肩站在一起發揮威懾力量、穩定而有原則的兩岸領導力等「和平四大支柱行動方案」，做為行動指引。

在經濟安全方面，賴清德表示，台灣半導體產業領先全球，是台灣的優勢也是責任，台灣將持續努力，與理念相近國家一起打造「民主晶片」（democracy chips）永續供應鏈，促進世界的繁榮發展；台灣也期盼，台灣和各國深化經貿連結，包括加入CPTPP、與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」（EPA）、推動「台美21世紀貿易倡議」，與「台英提升貿易夥伴協議」（ETP）的後續協議談判等。

在兩岸議題方面，賴清德說，台灣願意在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗、交流取代圍堵，與中國進行交流，降低衝突，達到台海和平。

上午會議邀請美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）與VPN公司Proton分享中國壓迫議題與資安問題。民進黨立委范雲、王定宇、林楚茵、洪申翰、張雅琳、陳培瑜、莊瑞雄、陳冠廷、吳沛憶，與民眾黨立委吳春城、陳昭姿皆受邀與會，國民黨立委則未出席今日峰會。

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