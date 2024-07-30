遺憾國民黨缺席IPAC峰會 陳冠廷：面對自由價值應團結一致

民進黨立委陳冠廷（前排左起）、林楚茵、范雲。（陳冠廷國會辦公室提供）

2024/07/30 14:04

〔記者謝君臨／台北報導〕對中政策跨國議會聯盟（IPAC）第4屆年會今（30）日在台北舉行。民進黨立委陳冠廷對此重要國際盛會表示熱烈歡迎，並對國民黨選擇缺席表達深切遺憾。他說，面對自由價值，台灣更要團結；呼籲國民黨重新考慮積極參與IPAC峰會，這不僅是對台灣民主的支持，更是向國際社會展現台灣朝野共識的重要機會。

陳冠廷指出，IPAC是國際社會針對中國政策反應的重要平台，此次年會在台灣舉行意義重大。來自23國及歐洲議會共計49位議員與政要與會，包括諾貝爾和平獎得主瑪麗亞．雷薩（Maria Ressa）的參與，並發表精彩演說，突顯了這次峰會的國際影響力。

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針對國民黨缺席一事，陳冠廷表示，國民黨既然後續已確認收到邀請函，但仍選擇不參加，這讓人深感遺憾。在中國試圖施壓阻撓的情況下，台灣更應該團結一致，展現我們捍衛民主自由的決心。

陳冠廷進一步強調，國民黨聲稱IPAC是民進黨主導而選擇缺席，這種說法令人難以接受。IPAC是國際性組織，參與國包括美國、英國、日本等民主國家，絕非單一政黨可以主導。國民黨的缺席無疑是向國際社會釋放了錯誤訊息。

對於有國民黨立委表示「不太值得去討論」、「民進黨還是都會持續抹紅」等言論，陳冠廷說，這不是抹紅的問題，而是關乎台灣在國際社會的地位和形象。我們應該把握每一個參與國際事務的機會，而非因黨派立場考量而自我設限。

陳冠廷最後呼籲，面對自由價值，台灣更需要團結。再次呼籲國民黨重新考慮其立場，積極參與IPAC峰會。這不僅是對台灣民主的支持，更是向國際社會展現台灣朝野共識的重要機會。「我們對自由和民主的渴望，應該化作共同的聲音，而不是政黨之間的爭議。我還是非常遺憾，國民黨的國會議員不出席，這釋放出來的訊息，國際社會都能感受得到。」

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