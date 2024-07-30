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正港奶茶聯盟！「台灣手搖茶」成國合會外援利器

國合會副秘書長史立軍。（記者方瑋立攝）

國合會副秘書長史立軍。（記者方瑋立攝）

2024/07/30 13:29

〔記者方瑋立／台北報導〕手搖茶飲是台灣日常飲食文化代表之一，國際合作發展基金會（國合會）六月底攜手泰國皇家計畫基金會，遠赴泰國清邁省共同辦理「茶飲開發訓練輔導課程」，除推廣當地優質茶葉及健康飲食理念外，也結合台灣手搖飲發展經驗，指導如何使用小農茶葉及當季鮮果，創造出符合泰國消費市場的健康茶飲。

國合會副秘書長史立軍今（30日）於外交部例行記者會上表示，深受國人同胞喜愛的手搖茶飲，搖身一變成為我國對外援助的優良工具。

史立軍說明，國合會與泰國皇家計畫基金會（Royal Project Foundation）於6月24日至28日，依據第5期雙邊農業合作備忘錄，持續協助泰北農民改善生計，本次特別邀請到有「台灣手搖飲教父」之稱的楊海銓遠赴清邁擔任顧問。

史立軍指出，在國合會駐泰國技術團的協助下，泰國人員運用該基金會輔導小農所生產的優質茶葉與各式季節性鮮果，如火龍果、百香果、芒果、草莓進行調製，依據當地消費者偏好，創造出多款色彩動人、口味豐富的健康茶飲，期望能在上市後創造亮眼商機，同時達到農民、基金會與消費者三贏的社會行銷訴求。

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