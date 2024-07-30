中國禁台灣農漁產品輸入 審計部：2022對中出口值衰退幅度39.53％

中國海關從2021年9月20日起暫停台灣的釋迦輸入。圖為國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播，資料照）

2024/07/30 13:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕審計部112年度中央政府總決算審核報告揭露，中國自2021宣布禁止台灣部分農漁產品進口後，2022年我國農漁產品對中國出口值驟減4億4290萬餘美元，衰退幅度約39.53％，即便對日本出口值成長，仍無法彌補中國對我國農產品實施進口禁令後減少的外銷缺口。

「農產品輔導轉作之源頭管理成效有限，且外銷總出口值持續衰退，影響國內產銷調度！」審計部報告指出，農業部農糧署為避免部分農作物產銷因農民種植習性固定，產期及產區集中，於盛產期可能面臨產銷失衡情形，建立大宗蔬菜播種量和供苗預警資訊平台，進行源頭管理及發布預警資訊，並輔導農民分批種植、轉作其他具外銷或加工需求的作物，以調整生產結構，穩定供需及維護農民收益。

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報告提及，惟執行結果，2018年至2023年10月底止，已辦理產銷調節措施的農糧作物品項高達29項，香蕉、鳳梨、文旦柚、紅龍果、番石榴、柑桔類果品、芒果等，連續多年出現產銷失衡而須緊急調節情形。

經分析，易發生產銷失衡作物生產狀況，其中香蕉、柑桔類果品、番石榴及甘藍等作物，實際產量或種植面積多超逾年度生產目標，農業部雖已建立大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊，惟超產預警僅止於提醒性質而無強制效果，致經常性出現產銷失衡現象，輔導轉作的源頭管理措施成效尚屬有限。

報告指出，中國自2021年起陸續宣布暫停我方部分農漁產品輸入，農業部為減輕國內市場銷售壓力，積極推動農漁產品之海外拓銷獎勵計畫，鼓勵業者拓展外銷市場，提高出口數量，以穩定產地價格，惟依農業貿易統計資料，2022年農產品總出口值52億3678萬餘美元，較2021年之56億6918萬餘美元，減少4億3240萬餘美元，約7.63％。

報告強調，主要係2022年對中國出口值驟減4億4290萬餘美元，衰退幅度約39.53％，其間對日本出口值雖成長8488萬餘美元，年增率約11.01％，仍無法彌補中國對我國農產品實施進口禁令後減少的外銷缺口，顯示我國農產品外銷長期集中特定市場造成的嚴重衝擊，尚無法以獎勵補貼政策予以紓解。

審計部統計，去年1至10月農產品總出口值40億5875萬餘美元，較2022年同期的44億3011萬餘美元，減少3億7136萬餘美元，減幅約8.38％。其中，香蕉出口值衰退比率12.30％、鳳梨21.19％、柑桔類果品及釋迦等作物35.64％，恐影響國內產銷調度，產銷失衡問題加劇。

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