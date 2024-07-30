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東京「台灣祭」驚見五星旗 外交部要求外館「不得再犯」

外交部發言人劉永健指出，日本華商總會日前於東京舉辦「台灣祭」，現場驚見台灣與五星旗並呈圖示，活動為僑界舉辦，我駐日代表處已要求調查，未來會要求各駐外館處事前掌握活動及文宣內容，類似情況不得再發生。（外交部提供）

外交部發言人劉永健指出，日本華商總會日前於東京舉辦「台灣祭」，現場驚見台灣與五星旗並呈圖示，活動為僑界舉辦，我駐日代表處已要求調查，未來會要求各駐外館處事前掌握活動及文宣內容，類似情況不得再發生。（外交部提供）

2024/07/30 12:41

〔記者方瑋立／台北報導〕日本華商總會日前於東京舉辦「台灣祭」，駐日代表處列名「後援」單位，現場卻驚見台灣與五星旗並呈圖示；外交部發言人劉永健今（30）日重申，該活動為日本僑界活動，駐日代表處已要求調查，未來會要求各駐外館處應事前掌握相關活動及文宣，類似情況不得再發生。

日本華商總會日前於東京代代木公園舉辦「台灣祭」，現場照片卻出現一家攤商招牌將台灣、101大樓與中國五星旗合為一體的設計，且我駐日代表處為「後援」單位，引發國內外網友熱議。對此，外交部今（30）日在例行記者會上說明，該活動為我國僑界活動，駐日代表處為「掛名」後援單位表示支持。

外交部指出，有關活動攤商招牌出現中國五星旗一事，駐日代表處已要求活動主辦單位進行調查、了解原委及處置方式，並會適時將本案調查結果及處理情形對外說明，也將以此作為未來評估是否繼續擔任後援單位的依據。

外交部強調，已要求各國駐外館處未來擔任各項活動後援單位時，應確實於事前掌握相關活動及文宣內容，類似情況不得再度發生。

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