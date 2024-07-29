東京「台灣祭」遭置入中國五星旗 日網質疑：掛羊頭賣狗肉？

日本華商總會今年舉辦的台灣祭，竟被民眾目擊有攤位在文宣中置入非常明顯、斗大的「中國五星旗」，消息一出，立即引發日台2國網友抗議。（圖擷取自社群平台「X」）

2024/07/29 21:00

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東京「台灣祭」攤位出現中國國旗 外交部：損及我國主權

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自2015年起，我國在日僑團「日本華商總會」每年會在7月最後一個週末，於東京代代木公園舉辦名為「台灣祭」（台湾フェスタ）活動，吸引許多日本民眾參加。然而，在日本華商總會今年舉辦的台灣祭，竟被民眾目擊有攤位在文宣中置入非常明顯、斗大的「中國五星旗」，消息一出，立即引發日台2國網友抗議。

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據了解，日本華商總會在今年7月26日至28日，連續2天在東京代代木公園舉辦「台灣祭2024」，由於這個活動已舉辦數年，在日本有一定的知名度，甚至還有請「台北駐日經濟文化代表處」擔任後援單位。不過有住在日本的網友在參加完後，於網路社群平台發文爆料，表示自己在逛現場攤位時，目睹令他難以置信的景象。

根據網友指出，他在活動現場一個販售食物的攤位上，看到攤主設計的海報看板中，除了印有「台灣」與台北101組成的意象圖案，竟還看到「台」字下方被置入非常明顯的中國國旗，且位置恰好是在台北101的尖端。相關圖文曝光後，立即引發軒然大波，更有不少日本網友質疑，主辦單位刻意「掛羊頭賣狗肉」，放任中國人吃台灣豆腐。

另有網友指出，出現中國五星旗的攤位，他們販售的許多餐點很多根本不是台灣料理、而是中國小吃；不僅如此，圖片上的餐點中文名稱，也是使用中國人常用的簡體字，並非台灣人在使用的繁體字。對此，許台灣網友也紛紛吐槽，「低級的手段」、「為了賺錢沒有祖國」、「洗腦日本人：台灣=中國、」「肉夾饃不是台灣的食物耶」。

另有網友指出，出現中國五星旗的攤位販售很多根本不是台灣料理、而是中國小吃，且圖片上的餐點中文名稱，也是使用中國人常用的簡體字，並非台灣人在使用的繁體字。（圖擷取自社群平台「X」，本報後製）

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